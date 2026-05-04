С помощта на 6 микроспътника Гърция ще открива и проследява горски пожари

Гърция изстреля шест нови микроспътника, с което общият брой на сателитите на страната в орбита достига 17, съобщи в своя официален фейсбук профил премиерът на страната Кириакос Мицотакис.

Мицотакис посочи, че новите спътници могат да се използват в сферите на гражданската защита и климатичната устойчивост, което, по думите му, извежда страната на „първа линия“ на европейската космическа технология.

Новите термални спътници са изстреляни успешно в орбита вчера с ракетата „СпейсЕкс Фалкон 9“ от космическата база "Ванденберг", както и че ще могат да бъдат използвани за откриване и проследяване на горски пожари. Данните ще се подават към централизирана платформа, която събира и обработва сателитни данни за използване от държавните агенции, създавайки единна оперативна система за публичните власти, отбеляза АНА-МПА.

Освен наблюдението на горски пожари, спътниците ще събират и високоточни данни за температурата на морската повърхност, крайбрежните зони и вътрешните водни обекти, както и за ползването на селскостопански, горски и урбанизирани територии.

Националната програма за микроспътници, с обща стойност около 200 млн. евро, се финансира от Фонда за възстановяване и устойчивост „Гърция 2.0“ и се реализира в сътрудничество с Европейска космическа агенция (ЕКА).

Кириакос Мицотакис съобщи също, че в Гърция пристига европейският комисар по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс, с който ще обсъдят програмата за сигурни европейски комуникации Govsatcom, както и други теми.