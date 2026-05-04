Антонио Бандерас гледа българската „Медея“ в Мадрид

Спектакълът „Медея“ на Народния театър „Иван Вазов“ покори испанската столица и се превърна в едно от най-значимите културни събития на сезона в Мадрид. От 30 април до 3 май трупата изигра шест представления в престижния център „Teatros del Canal“, като всички билети бяха разпродадени още преди пет месеца. В продължение на четири дни античната трагедия събираше на едно място испанската публика и водещи представители на европейската театрална общност.

Сред зрителите в последната вечер беше световната кинозвезда Антонио Бандерас. Актьорът, който развива мащабна театрална дейност със своя Teatro del Soho в родния си град Малага, не скри възхищението си от професионализма на българската трупа и лично отправи комплименти към артистите за тяхното представяне. В разговор с директора на Народния театър Васил Василев двамата обсъдиха възможности за бъдещи съвместни проекти и творческо сътрудничество между двете институции. Сред официалните гости на събитието беше и голямата испанска звезда Хавиер Камара, който също поздрави екипа за високата класа на постановката.

Режисьорът на „Медея“ Деклан Донелан лично проследи гастрола и благодари на целия екип на Народния театър за отдадеността и професионализма. В образа на Медея е Радина Кърджилова, а актьорският състав на постановката включва още Велислав Павлов, Валентин Ганев, Асен Данков, Явор Вълканов, Стелиан Радев, Вяра Табакова, Радена Вълканова, Жорета Николова, Стефания Колева, Елена Иванова, Надя Керанова и Ана Пападопулу.

„Една прецизна и вибрираща Медея“, написа авторитетният испански вестник „Ел Паис“ в ревюто си за спектакъла. Критиката подчертава „мощното присъствие“ на Радина Кърджилова, сравнявайки я с легендарната испанска актриса Лола Гаос, и отличава Велислав Павлов като „харизматичен и самонадеян Язон“. Изданието обръща специално внимание на трупата на Народния театър, определяйки я като състав с „дълбоки корени“, чиято игра е изпълнена с „чистота, енергия и съвършенство“.

Васил Василев, директор на Народен театър „Иван Вазов“: „Успехът в Мадрид е поредното доказателство за международния авторитет на Народния театър и способността на българското театрално изкуство да говори на универсален език, печелейки сърцата на световната публика.“

„Медея“ на сцената на Народния театър можете да гледате на 18 юни.

