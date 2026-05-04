20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи

Американският президент Доналд Тръмп обяви "Проект свобода" в Ормузкия проток. В съобщение в социалната си мрежа той посочи, че от тази сутрин Съединените щати ще помогнат за освобождаването на корабите в района. Изказването на Тръмп успокои пазарите и цената на петрола започна да се понижава. Техеран обаче заплаши с атаки, ако Съединените щати се опитат да влязат в Ормузкия проток.

Съединените щати ще изведат блокираните кораби от Персийския залив през Ормузкия проток - обяви американският президент Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Страни от целия свят, почти всички, от които не са въвлечени в конфликта в Близкия изток, който се води толкова очевидно и брутално пред очите на всички, се обърнаха към САЩ с молба да им помогнем да освободим техните кораби, които са блокирани в Ормузкия проток поради нещо, с което те нямат абсолютно нищо общо — те са просто неутрални и невинни свидетели! За доброто на Иран, Близкия изток и Съединените щати, ние казахме на тези държави, че ще изведем корабите им безопасно от тези ограничени водни пътища, така че те да могат свободно и безпроблемно да продължат с дейността си."

Тръмп не даде подробности как ще протече мисията и дали тя ще бъде продължителна. Той определи операцията като "хуманитарен жест на Съединените щати, страните от Близкия изток и Иран".

От американското Централно командване заявиха, че "Проект свобода" ще бъде подкрепен с 15 000 американски военни, повече от 100 самолета, както и военни кораби и дронове.

Над 20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района от началото на войната. В средата на април Съединените щати наложиха блокада на иранската блокада, като не позволяват ирански кораби да напускат пристанищата на Ислямската република.

Ирански медии твърдят, че Техеран е получил отговор от Съединените щати на мирното предложение, което беше изпратено на Вашингтон преди три дни. То предвижда прекратяване на огъня за 30 дни, отблокиране на Ормузкия проток и отлагане на разговорите за иранската ядрена програма за по-късен етап. Все още няма официално съобщение за американската позиция на предложението. На журналистически въпрос какво се случва с Иран, Тръмп беше лаконичен:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Върви много добре!"

Изминаха повече от три седмици от постигнатото с посредничеството на Пакистан прекратяване на огъня в Персийския залив. Продължаващата безизходица обаче засилва спекулациите за подновяване на американските удари срещу Иран.



