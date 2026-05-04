Георги Милков за войната в Иран: Светът е в голямо междучасие, след което можем да чуем по-неприятни неща

Светът е в голямо междучасие, след което можем да чуем по-неприятни неща. Това коментира в "Денят започва" журналистът Георги Милков по отношение на продължаващото примирие между Иран и САЩ.

"Аз лично края не го виждам. В момента е една мъгла. Една мъгла и от двете страни. Изучават един другиму предложенията. Между другото, това е много интересна ситуация. Освен че светът е малко в голямото междучасие, по-скоро преди да чуе някакви евентуално по-неприятни неща. Макар че баничките на лавката, ако мога да използвам тази метафора, виждаме, че цените им се качват. В голямото междучасие не е задължително да се случват само хубави неща. Но да кажем, че е някакво междучасие във войната, в която се случват очевидно някакви неща – преговори. Не знаем какво точно, освен от време на време, че се появяват предложения от едната и от другата страна. Но е интересно, защото това е зона, в която Доналд Тръмп е много добър. В сделките. Там е работата, че иранците от край време и те са доста добри в търговията. Така че в момента, ние вероятно след години ще можем да четем някакви разсекретени документи, файлове. В момента сигурно се случва нещо много интересно, до което нямаме достъп и няма как да го знаем. Но това, което се случва пред очите ни, е една такава ситуация, в която Заливът е в очаквателна позиция – на разрешаване на този конфликт или на задълбочаването му. Защото ако така кара още няколко месеца, нещата съвсем ще излязат извън контрол и то не там, а и другаде по света."

Американците направиха блокада на блокадата, посочи Милков.

"Тоест иранците затвориха – за да го обясним кратко на нашите зрители, които не е задължително да следят през цялото време, ден по ден ситуацията в Ормузкия пролив, иранците затвориха пролива за първи път в историята. Това също трябва да се каже. Никога досега не са го затваряли. Това е едно от „постиженията“ на големия сделкаджия. Американците пък „затвориха“ тях. И сега това, което е като опция, е търговските корабите да преминават през Ормузкия проток, напътствани от американците. Само че не от американски военни кораби, което е доста голямо объркване. Аз лично – това мен би ме заблудило, ако съм капитан на кораб, който трябва да премине през Ормузкия проток. В тази ситуация те няма да бъдат конвоирани, а ще бъдат насочвани. Представете си – вие трябва да минете през тази теснина, но там ви очакват всякакви неприятности, меко казано. В същото време американците стоят отзад и казват: „Давай, давай, оттам мини, ние ще те насочваме.“ Тоест не вървят с теб, не те конвоират, а просто те насочват – „дай малко по-наляво, по-надясно и нататък“. Може би звучи опростенчески, но ситуацията в момента там е такава. И е доста изнервящо за мнозина."

Георги Милков е категоричен, че щетите за Доналд Тръмп ще са големи.

"За Доналд Тръмп щетите са големи и ние ще ги видим. Даже не трябва да чакаме доста дълго – включително и на междинните избори. Но по-скоро си мисля, че той вече не гледа само тях. Може би гледа по-исторически – иска да осигури разказа за това какъв президент е бил във втория си мандат, да не бъде чак толкова драматичен. Не знам какъв ще бъде историческият разказ за него, но да си представим от негова гледна точка колко ужасно би било това. Какво би било най-ужасното да се каже за президента Доналд Тръмп и това, което се твори във втория му мандат? Аз, без да съм правил специални проучвания по характеропатията на този президент, но съм почти сигурен, че той мисли за своето име в историята. И за него би било истинска катастрофа дори само изречението, че президентът Обама е бил по-добър от него. Защото е сключил по-добра сделка с иранците от него. Да си помислим за трагедията на тази душа.

"Разместването в този изключително важен за света център - вече е сложено началото на процеси, които ние не знаем до къде ще стигнат. Това са като малки пукнатини, които се виждат сега, но ние не знаем проломите докъде ще стигнат. Дори сега виждаме определени сигнали. Излизането на ОАЕ от ОПЕК след 60 години – когато се случва нещо за първи път, то не е лишено от драматизъм. От моя гледна точка това изглежда като опит ОАЕ да помпат повече петрол, отколкото картелът им позволява. Може да се гледа като опит да паднат цените, но вероятно има и по-дълбоки процеси. Говоря за отношенията между ОАЕ и Саудитска Арабия, които започнаха да се влошават още преди войната – заради Йемен, заради Судан. Мисля, че това излизане от ОПЕК е свързано и с други процеси, които тепърва ще наблюдаваме. Относно как тази война се отразява на Европа и света – виждаме краткосрочния ефект. Цените на петрола и газа са рекордно високи от години. Очевидно ситуацията няма лесен изход."

