Тръмп обяви "Проект свобода" в Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че от днес Съединените щати започват да помогат за освобождаването на корабите в Ормузкия проток.

В съобщение в социалната си мрежа той посочи, че Вашингтон прави това по молба на други страни. Той подчера, че всяка намеса в процеса, който той нарече "Проект свобода", ще бъде "посрещната с решителни мерки".

Близо 20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в Ормузкия проток от началото на войната. Тръмп добави, че Съединените щати водят "позитивни разговори" с Иран. Ирански медии съобщиха, че Техеран е получил отговор на своето мирно предложение. То предвижда прекратяване на огъня за 30 дни, отваряне на протока и разглеждане на ядрената програма на по-късен етап.