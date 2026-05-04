Важна политическа седмица: Президентът започва консултации за формирането на редовен кабинет

Начало на важна политическа седмица за сформиране на новата редовна власт.

Утре президентът Илияна Йотова започва консултациите с партиите в 52-рото Народно iъбрание за съставяне на ново правителство. На "Дондуков" 2 тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък, когато в президентството трябва да отиде лидерът на най-голямата парламентарно представена партия "Прогресивна България"- Румен Радев.

Най-вероятно той ще застане начело на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата страната да има нов редовен кабинет.