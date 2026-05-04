В Ереван започва Осмата среща на върха на Европейската политическа общност

В арменската столица Ереван започва Осмата среща на върха на Европейската политическа общност.

Форумът събира повече от 50 държавни и правителствени лидери от Европа. България е представена от президента Илияна Йотова. За първи път, като страна гост извън Европа, се включва Канада. Срещата на върха ще бъде председателствана съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и министър-председателя на Армения Никол Пашинян.

Надсловът на форума е „Изграждане на бъдещето: Единство и стабилност в Европа“. Вчера президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете страни. По-късно Йотова се срещна и с арменския президент.



