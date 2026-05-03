Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради...
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в...
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
Зашеметяващата Джесика Прат: Кралицата на белкантото изправи на крака публиката в София

Миглена Стойчева
Кралицата на белкантото Джесика Прат се завърна в България след фурора, който предизвика с концерта си през март. Тя пожертва единствените си три свободни дни в запълнения си с ангажименти календар за тази година, за да бъде отново с българската публика, защото казва, че връзката й с хората у нас е за нея като любов от пръв поглед.

Нейната вокална виртуозност е изумителна. Цели 20 години от своята кариера Джесика Прат посвещава на това да се усъвършенства в стила на белкантото. Прави го не само с ежедневно пеене, но и с много проучвания на композиторите, които изпълнява. Казва, че е обсебена от историята на операта от 19 век. И ни го доказва на практика като ни демонстрира изумителни познания.

Джесика Прат: „Доницети е писал опери за десет дни и е очаквал, че по време на репетициония процес певците също ще изгладят фразите, ще поправят проблемите. Ти не трябва да забравяш тези неща, докато учиш, защото в днешно време ние имаме такова възприятие, че трябва да се пее точно това, което е написано на страниците, но понякога това, което е написано в нотите, не е онова, което е било замислено.“

Джесика Прат е обожавана изпълнителка от театрите по целия свят, особено в Италия, където белкантото е основен репертоар. Като жрица на истинското изкуство я вижда и маестро Франческо Иван Чампа, който ѝ партнира в концерта в София.

Франческо Иван Чампа, диригент: „Тя е пяла в най-големите световни театри – „Мет“, „Скала“ – но никога не е жертвала своята чистота, своята добронамереност, своя начин да бъде артист. Тя е артистът, когото ценя, мисля, над всички други, защото е най-добрата от всички, които съществуват на света. Не само защото е много добра, а защото това, което прави, е като свещенодействие.“

Джесика Прат обича да надскача собствените си лимити. Затова в концерта си избра да изпълни две много известни арии в оригиналните тоналности, в които са били написани, които са по-високи от възприетите за изпълнение днес. Така за пореден път Джесика Прат доказа, че е певица, за която немислимото е постижимо. А концертът завърши с обещание.

