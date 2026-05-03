Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 2

Гледайте всяка събота и неделя от 19:30 часа по БНТ 3 "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026".
Българската национална телевизия ще ви покаже 12 епизода от поредицата "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026“, посветени на всички състави, класирали се за най-бляскавото футболно шоу на планетата.
Във втория епизод фокусът пада върху възхода на азиатския футбол и амбициите на четири от водещите сили на континента - Република Корея, Япония, Саудитска Арабия и Иран. Отборите вече не пристигат на световната сцена като аутсайдери, а с ясното съзнание, че могат да се конкурират с най-добрите.
Ще си припомним историческия поход на Република Корея до полуфиналите през 2002 година, както и развитието на новото поколение, което мечтае да повтори този успех. Япония също заявява високи цели, след като затвърди мястото си сред редовните участници на Мондиала и вече гледа към нещо много по-голямо.
Саудитска Арабия ще разчита на самочувствието от знаменитата победа над Аржентина в Катар, докато Иран ще се стреми да направи следващата крачка и да достигне елиминационната фаза за първи път в историята си.
Гледайте всяка събота и неделя от 19:30 часа по БНТ 3 "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026“.