Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 2

Българската национална телевизия ще ви покаже 12 епизода от поредицата "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026“, посветени на всички състави, класирали се за най-бляскавото футболно шоу на планетата.

Във втория епизод фокусът пада върху възхода на азиатския футбол и амбициите на четири от водещите сили на континента - Република Корея, Япония, Саудитска Арабия и Иран. Отборите вече не пристигат на световната сцена като аутсайдери, а с ясното съзнание, че могат да се конкурират с най-добрите.

Ще си припомним историческия поход на Република Корея до полуфиналите през 2002 година, както и развитието на новото поколение, което мечтае да повтори този успех. Япония също заявява високи цели, след като затвърди мястото си сред редовните участници на Мондиала и вече гледа към нещо много по-голямо.

Саудитска Арабия ще разчита на самочувствието от знаменитата победа над Аржентина в Катар, докато Иран ще се стреми да направи следващата крачка и да достигне елиминационната фаза за първи път в историята си.

Гледайте всяка събота и неделя от 19:30 часа по БНТ 3 "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026“.