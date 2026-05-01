Изчезналият "Оскар": Мистерия около статуетката на руския режисьор Павел Таланкин

Изчезна "Оскар"-ът на руския режисьор Павел Таланкин. Той е автор на документалния филм "Г-н Никой срещу Путин", който беше отличен с най-престижната награда за документалистика.

Таланкин трябвало да пътува от САЩ за Германия. Ценната статуетка била част от ръчния му багаж. На летище Кенеди в Ню Йорк обаче бил помолен да опакова "Оскар"-а в кутия и той да пътува като чекиран багаж. Когато пристигнал в Германия се оказало, че статуетката липсва.

От "Луфтханза" заявиха, че се отнасят сериозно към случилото се и извършват "пълна вътрешна проверка". В писмено изявление авиопревозвач изразява дълбоко съжаление за случилото се. Британският продуцент Робин Хесмън, която е близка с Таланкин, каза, че руснакът е пътувал многократно с Оскара и наградата си Бафта последните месеци и не е имал проблем. Ако ставаше дума за Леонардо Ди Каприо, това нямаше да се случи, заяви Хесмън.

Статуетката "Оскар" е висока 34 см и тежи близо 4 кг. Според Американската филмова академия, направата ѝ струва между 400 и 1 000 долара.

"Г-н Никой срещу Путин" разказва за военната пропаганда в руските училища след началото на войната в Украйна. Павел Таланкин е бил преподавател в родния си град в Челябинска област. След началото на руската инвазия, ръководството на учебното заведение получило задача да засили "патриоричната пропаганда". За целта трябвало да се организират уроци, които да бъдат заснемани и изпращани на Министертвтото на образованието. Именно тези записи, на които е и автор, успява да изнесе Таланкин, и да направи филм.

Павел Таланкин вече не живее в Русия. А в родината му, филмът, отличен с "Оскар", е забранен с мотива, че "пропагандира екстремизъм и тероризъм".