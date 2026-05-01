Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка...
Чете се за: 04:02 мин.
Времето през май: Очакват се температури от минус 3 до 35...
Чете се за: 02:55 мин.

Изчезналият "Оскар": Мистерия около статуетката на руския режисьор Павел Таланкин

Наградата се губи по пътя от Ню Йорк до Германия, авиокомпанията започва разследване

Изчезна "Оскар"-ът на руския режисьор Павел Таланкин. Той е автор на документалния филм "Г-н Никой срещу Путин", който беше отличен с най-престижната награда за документалистика.

Таланкин трябвало да пътува от САЩ за Германия. Ценната статуетка била част от ръчния му багаж. На летище Кенеди в Ню Йорк обаче бил помолен да опакова "Оскар"-а в кутия и той да пътува като чекиран багаж. Когато пристигнал в Германия се оказало, че статуетката липсва.

От "Луфтханза" заявиха, че се отнасят сериозно към случилото се и извършват "пълна вътрешна проверка". В писмено изявление авиопревозвач изразява дълбоко съжаление за случилото се. Британският продуцент Робин Хесмън, която е близка с Таланкин, каза, че руснакът е пътувал многократно с Оскара и наградата си Бафта последните месеци и не е имал проблем. Ако ставаше дума за Леонардо Ди Каприо, това нямаше да се случи, заяви Хесмън.

Статуетката "Оскар" е висока 34 см и тежи близо 4 кг. Според Американската филмова академия, направата ѝ струва между 400 и 1 000 долара.

"Г-н Никой срещу Путин" разказва за военната пропаганда в руските училища след началото на войната в Украйна. Павел Таланкин е бил преподавател в родния си град в Челябинска област. След началото на руската инвазия, ръководството на учебното заведение получило задача да засили "патриоричната пропаганда". За целта трябвало да се организират уроци, които да бъдат заснемани и изпращани на Министертвтото на образованието. Именно тези записи, на които е и автор, успява да изнесе Таланкин, и да направи филм.

Павел Таланкин вече не живее в Русия. А в родината му, филмът, отличен с "Оскар", е забранен с мотива, че "пропагандира екстремизъм и тероризъм".

#Павел Таланкин #кино награда #отличие #"Оскар"

ТОП 24

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Новият български парламент - профилът на депутатите
2
Новият български парламент - профилът на депутатите
Как новите депутати разделиха местата в пленарната зала?
3
Как новите депутати разделиха местата в пленарната зала?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
4
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
България с второ място във временното класиране на Европейската купа по художествена гимнастика
5
България с второ място във временното класиране на Европейската...
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните
6
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
4
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Култура

Неизвестното за Бенковски: Как Гаврил Хлътев се превръща в апостол на въстанието?
Неизвестното за Бенковски: Как Гаврил Хлътев се превръща в апостол на въстанието?
Софийската филхармония свири в Министерския съвет Софийската филхармония свири в Министерския съвет
Чете се за: 01:30 мин.
"Балканфила" 2026: Перник е домакин на Международната филателна изложба "Балканфила" 2026: Перник е домакин на Международната филателна изложба
Чете се за: 02:32 мин.
DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във Виена DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във Виена
9981
Чете се за: 01:47 мин.
Последно сбогом с Михаил Заимов (СНИМКИ) Последно сбогом с Михаил Заимов (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
Австрийският президент откри сцената на "Евровизия" във Виена Австрийският президент откри сцената на "Евровизия" във Виена
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Над 1 тон храни без произход откриха в магазин и дом в Димитровград
Над 1 тон храни без произход откриха в магазин и дом в Димитровград
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Изчезналият "Оскар": Мистерия около статуетката на руския режисьор Павел Таланкин Изчезналият "Оскар": Мистерия около статуетката на руския режисьор Павел Таланкин
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Минусови температури и сняг на прохода Шипка (СНИМКИ)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Отново на път за празниците: Сериозен трафик и засилен контрол през...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Протести и арести в Турция по време на шествия за 1 май (СНИМКИ и...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Ще бъдат ли подновени американските удари...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
