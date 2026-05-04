Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите ще се повишат до 17°

В по-голямата част от Западна България и в североизточните райони е обявено предупреждение за условия за образуване на слани – жълт код. На места там температурите ще паднат до около минус 2° – минус 3°. В останалата част от страната се очакват минимални стойности между 2° и 7°.

Над Западните райони ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна България са възможни слаби превалявания. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, в Източните части и по Черноморието – умерен и силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16° и 24°, в София – около 17°, на морския бряг – между 14° и 17°.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 20° и 25°.

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е от юг-югоизток и ще се затопли още, максималните температури ще достигат 26° – 28°.

В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, ще има и градушки.

В петък вятърът ще е от северозапад, краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната. Дневните температури ще се понижат.