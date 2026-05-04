БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите ще се повишат до 17°

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В по-голямата част от Западна България и в североизточните райони е обявено предупреждение за условия за образуване на слани – жълт код. На места там температурите ще паднат до около минус 2° – минус 3°. В останалата част от страната се очакват минимални стойности между 2° и 7°.

Над Западните райони ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна България са възможни слаби превалявания. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, в Източните части и по Черноморието – умерен и силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16° и 24°, в София – около 17°, на морския бряг – между 14° и 17°.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 20° и 25°.

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е от юг-югоизток и ще се затопли още, максималните температури ще достигат 26° – 28°.

В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, ще има и градушки.

В петък вятърът ще е от северозапад, краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната. Дневните температури ще се понижат.

#жълт код за слани #опасност от слани #времето #затопляне #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
2
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
3
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
4
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери,...
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
5
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Търсят решение за изграждане на временен път в района на пропадналия участък между Пампорово и Смолян
6
Търсят решение за изграждане на временен път в района на...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Времето

Слънчево време и съществено затопляне през новата седмица
Слънчево време и съществено затопляне през новата седмица
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Чете се за: 01:55 мин.
Опасност от слани в райони на Югозападна България Опасност от слани в райони на Югозападна България
Чете се за: 02:15 мин.
Валежи от дъжд и условия за слана Валежи от дъжд и условия за слана
Чете се за: 02:17 мин.
Времето през следващите дни: Слънце, дъжд и условия за сутрешни слани Времето през следващите дни: Слънце, дъжд и условия за сутрешни слани
5671
Чете се за: 02:05 мин.
Внимание! Опасност от слани в събота Внимание! Опасност от слани в събота
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Важна политическа седмица: Президентът започва консултации за формирането на редовен кабинет
Важна политическа седмица: Президентът започва консултации за...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите ще се повишат до 17° Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите ще се повишат до 17°
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Тръмп обяви "Проект свобода" в Ормузкия проток Тръмп обяви "Проект свобода" в Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Кризата САЩ-НАТО: Къде ще бъдат прехвърлени американските войници? Кризата САЩ-НАТО: Къде ще бъдат прехвърлени американските войници?
Чете се за: 01:05 мин.
По света
В Ереван започва Осмата среща на върха на Европейската политическа...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Четвърти ден главният път Смолян – Пампорово остава затворен...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Започва делото срещу д-р Станимир Хасърджиев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на Гоце Делчев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ