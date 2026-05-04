Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на Гоце Делчев

Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Революционерът е сред най-значимите фигури на Националноосвободителното движение.

В Благоевград годишнината ще бъде отбелязана с възпоменателна церемония по полагане на цветя пред паметника на революционера на площад „Македония“.

Градът пази жива паметта за революционера – в двора на църквата „Въведение Богородично“ се намира мемориал на Делчевия род, където са положени костите на негови сродници. Гоце Делчев е роден през 1872 г. в Кукуш и посвещава живота си на борбата за свободата на Македония и Одринска Тракия. Загива в сражение през 1903 г. край село Баница.