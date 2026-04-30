Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава вероятност и тя е голяма
На въпрос ще стане ли новият премиер на България, лидерът на "Прогресивна България" отговори пред журналисти:
"Има такава вероятност и тя е голяма."
Най-важната задача, с която ще се заеме първо най-голямата парламентарна група в новото Народно събрание, е бюджетът, посочи Радев.
"Това е бюджетът. Не забравяйте бюджетът е в катастрофално състояние по информацията, която имаме към момента. Разбира се ПВУ, изборът на нов ВСС и т.н."
Относно разцеплението на ПП и ДБ, Радев коментира:
"Не искам да коментирам сватбите и разводите в другите политически формации, но това е разочароващо не само за техните избиратели, защото ние сме принудени да разговаряме с повече политически формации за постигане на конституционно мнозинство."
"Журналист: Антиконституционното законодателство, което трябва да бъде прието, за да получи България плащане по ПВУ ще бъде ли прието в срок, за да не изгубим тези средства?
- Не мога да ви гарантирам. През годините има страшно много несвършена работа. Изискванията на Брюксел са много сурови, така че ние тепърва ще се запознаем какво точно е свършено, какво не е свършено. Ще положим максимум усилия, за да вземем полагащите се на България плащания, но не можем да гарантираме."