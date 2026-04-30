БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Чете се за: 03:20 мин.
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Чете се за: 03:25 мин.
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НОВИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава вероятност и тя е голяма

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Запази
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава вероятност и тя е голяма
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

На въпрос ще стане ли новият премиер на България, лидерът на "Прогресивна България" отговори пред журналисти:

"Има такава вероятност и тя е голяма."

Най-важната задача, с която ще се заеме първо най-голямата парламентарна група в новото Народно събрание, е бюджетът, посочи Радев.

"Това е бюджетът. Не забравяйте бюджетът е в катастрофално състояние по информацията, която имаме към момента. Разбира се ПВУ, изборът на нов ВСС и т.н."

Относно разцеплението на ПП и ДБ, Радев коментира:

"Не искам да коментирам сватбите и разводите в другите политически формации, но това е разочароващо не само за техните избиратели, защото ние сме принудени да разговаряме с повече политически формации за постигане на конституционно мнозинство."

"Журналист: Антиконституционното законодателство, което трябва да бъде прието, за да получи България плащане по ПВУ ще бъде ли прието в срок, за да не изгубим тези средства?

- Не мога да ви гарантирам. През годините има страшно много несвършена работа. Изискванията на Брюксел са много сурови, така че ние тепърва ще се запознаем какво точно е свършено, какво не е свършено. Ще положим максимум усилия, за да вземем полагащите се на България плащания, но не можем да гарантираме."

#52-рото Народно събрание #новият парламент #премиер #Румен Радев

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ