БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка...
Чете се за: 01:52 мин.
Времето през май: Очакват се температури от минус 3 до 35...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Войната в Близкия изток: Ще бъдат ли подновени американските удари срещу Иран?

Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
Запази

От Техеран заплашиха, че ще отвърнат със сила на всяка американска атака

Снимка: илюстративна
Слушай новината

Потенциални нови удари срещу Иран, но зелена светлина да участват на Световното първенство по футбол. Доналд Тръмп отново отправи разнопосочни послания по въпросите за Близкия изток и допълни, че обмисля изтеглянето на американския военен контингент от няколкото европейски държави. От Техеран заплашиха, че ще отвърнат със сила на всяка американска атака. Това става на фона на появилите се твърдения, че Вашингтон може да извърши нови атаки срещу Иран, в опит да притисне Ислямската република да сключи сделка.

Тежък ответен удар – такава е заканата на иранската Революционна гвардия, ако страната бъде ударена от американските сили. "Мястото на чуждестранните кораби, е на дъното на морето", казаха още от Техеран. Коментарът идва след появилите се твърдения, че Доналд Тръмп ще обсъди с представители на Пентагона потенциални кратки, но мощни удари срещу Иран, които да ги принудят да се съгласят на сделка. Твърди се, че американският президент е информиран тази нощ за възможните стратегически действия на армията. След медийни публикации за подновяване на ударите, цената на петрола отново рязко се покачи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Горивата ще поевтинеят веднага щом войната приключи. Има толкова големи количества, които просто седят и чакат. Единственият сценарий това да не се случи, е Иран да използва ядрено оръжие."

На изслушване в Сената министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че към момента Вашингтон е изпълнил целите си по въпроса за иранската ядрена програма. Не коментира и потенциалното възобновяване на ударите.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Продължаваме да имаме примирие с Иран, ще го кажа така: "часовникът е спрян".

След като вчера отправи нападки към германския канцлер Фридрих Мерц и каза, че обмисля намаляване на броя на американските военнослужещи в базите във Федералната република, днес Тръмп не изключи изтегляне и от Испания и Италия. В момента в Европа са разположени малко над 68 хиляди военнослужещи, половината от тях – в Германия. Коментарите на Тръмп идват след отказа на трите европейски държави да го подкрепят във войната в Иран и да изпратят свои части в Ормузкия проток.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Италия не ни помогна по никакъв начин, а Испания е ужасна. Такива са от НАТО - казват, че ще помогнат, но са малко бавни с подкрепата си."

Франция и Великобритания вече изразиха готовност да изпратят свои кораби в Ормузкия проток, но едва, след като войната приключи.

#войната в Иран #Ормузкия проток #Пийт Хегсет #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #Техеран

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ