ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тръмп към Конгреса: Военните действия в Иран са "прекратени"

Диана Симеонова
Чете се за: 00:57 мин.
САЩ изтеглят 5000 военнослужщи от Германия

Съединените щати обявиха, че ще изтеглят около 5000 военнослужещи от Германия в следващата една година.

Решението идва на фона на обтегнатите отношения между Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц, заради войната в Иран.

Американският президент информира Конгреса късно снощи, че военните действия в Иран са "прекратени" след примирието от началото на април.

Той обаче добави, че конфликтът може би не е приключил. Тръмп заяви, че не е доволен от последното предложение на Техеран за разрешаване на конфликта.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Те не ни предлагат сделката, която трябва да имаме. И ние ще се справим с това както трябва. Няма да си тръгнем преждевременно, за да се сблъскаме с проблема отново след три години."

#войната в Иран #САЩ-Иран #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #Конгрес на САЩ

