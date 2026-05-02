Тръмп към Конгреса: Военните действия в Иран са "прекратени"

Съединените щати обявиха, че ще изтеглят около 5000 военнослужещи от Германия в следващата една година.

Решението идва на фона на обтегнатите отношения между Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц, заради войната в Иран.

Американският президент информира Конгреса късно снощи, че военните действия в Иран са "прекратени" след примирието от началото на април.

Той обаче добави, че конфликтът може би не е приключил. Тръмп заяви, че не е доволен от последното предложение на Техеран за разрешаване на конфликта.