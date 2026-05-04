Международен ден на пожарникаря: Огнеборците настояват за промени в условията на труд и в законодателството

Пожарникарите отбелязват професионалния си празник днес. С церемонии в цялата страна почитат и паметта на огнеборците, загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг. На 4 май пожарникарите настояват за по-добри условия на труд и модерно оборудване.

Огнеборците в България не са достатъчно защитени, въпреки признанието на СЗО, че професията им е канцерогенна. Затова настояват за спешни промени в условията на труд.

Симона Попова – заместник-председател на Управителния съвет на Синдикална федерация на служителите на МВР: "Осигуряване на достатъчно и качествени лични предпазни средства. Настояваме за адекватен медицински контрол и превенция."

Според синдикатите у нас липсва закон, според който заболяванията на пожарникарите автоматично се признават за професионални. Така всеки служител е принуден сам да доказва връзката между здравословните си проблеми и работата.

Комисар Боян Кондуров - директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Благоевград: "Работата директно на пожарникарите на терен е свързана с риск за живота, свързана с много неща, които, както казвате вие, можем да ги отнесем към доста опасна среда на работа. В тази връзка се опитваме постоянно във времето да подобрим условията на труд на пожарникарите, като мисля, че успяваме да го правим."

По европейски програми вече се доставя ново оборудване.

Комисар Боян Кондуров - директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Благоевград: "В момента по Програма "Околна среда" ни доставиха 2400 качулки, които са за пожарникарите, лични предпазни средства отделно, очакваме доставка на въздушно-дихателни апарати, които са пак за работата на пожарникарите на терен."

Освен за нова техника обаче, огнеборците настояват и за ясни правила за защита на здравето им.