БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Международен ден на пожарникаря: Огнеборците настояват за промени в условията на труд и в законодателството

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Пожарникарите отбелязват професионалния си празник днес. С церемонии в цялата страна почитат и паметта на огнеборците, загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг. На 4 май пожарникарите настояват за по-добри условия на труд и модерно оборудване.

Огнеборците в България не са достатъчно защитени, въпреки признанието на СЗО, че професията им е канцерогенна. Затова настояват за спешни промени в условията на труд.

Симона Попова – заместник-председател на Управителния съвет на Синдикална федерация на служителите на МВР: "Осигуряване на достатъчно и качествени лични предпазни средства. Настояваме за адекватен медицински контрол и превенция."

Според синдикатите у нас липсва закон, според който заболяванията на пожарникарите автоматично се признават за професионални. Така всеки служител е принуден сам да доказва връзката между здравословните си проблеми и работата.

Комисар Боян Кондуров - директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Благоевград: "Работата директно на пожарникарите на терен е свързана с риск за живота, свързана с много неща, които, както казвате вие, можем да ги отнесем към доста опасна среда на работа. В тази връзка се опитваме постоянно във времето да подобрим условията на труд на пожарникарите, като мисля, че успяваме да го правим."

По европейски програми вече се доставя ново оборудване.

Комисар Боян Кондуров - директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Благоевград: "В момента по Програма "Околна среда" ни доставиха 2400 качулки, които са за пожарникарите, лични предпазни средства отделно, очакваме доставка на въздушно-дихателни апарати, които са пак за работата на пожарникарите на терен."

Освен за нова техника обаче, огнеборците настояват и за ясни правила за защита на здравето им.

#ден на пожарникаря #условия на труд #пожарникари

Последвайте ни

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
3
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
4
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
5
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст
6
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Общество

Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта
Национално изложение за цветя "Флора 2026" се провежда в Бургас (СНИМКИ) Национално изложение за цветя "Флора 2026" се провежда в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Пет области са без инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци, има риск за здравето на хората, предупреждават от Сметната палата Пет области са без инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци, има риск за здравето на хората, предупреждават от Сметната палата
Чете се за: 04:25 мин.
Георги Милков за войната в Иран: Светът е в голямо междучасие, след което можем да чуем по-неприятни неща Георги Милков за войната в Иран: Светът е в голямо междучасие, след което можем да чуем по-неприятни неща
Чете се за: 06:37 мин.
Агнешкото за Гергьовден: Как се променя цената от фермата до търговеца? Агнешкото за Гергьовден: Как се променя цената от фермата до търговеца?
Чете се за: 02:02 мин.
Онлайн измами с винетки: Как да се предпазим? Онлайн измами с винетки: Как да се предпазим?
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било изследвано, заяви служебният регионален министър Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било изследвано, заяви служебният регионален министър
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи 20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Национално изложение за цветя "Флора 2026" се провежда в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб,...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на Гоце Делчев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Международен ден на пожарникаря: Огнеборците настояват за промени в...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ