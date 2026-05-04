БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пред НДК бе открита фотоизложбата "Колоезденето в София"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Фотоизложбата е разположена в градинката пред НДК при алеята на входа откъм бул. "Патриарх Евтимий".

Пред НДК бе открита фотоизложбата "Колоезденето в София"
Снимка: БТА
Слушай новината

Фотоизложба "Колоезденето в София" бе представена от Столична община и "София - европейска столица на спорта" по повод преминаването на Обиколката на Италия по колоездене (Giro d'Italia) през България.

Над 100 уникални и част от тях непубликувани досега снимки припомнят някои от великите събития и личности, записали българската столица със златни букви в историята на един от най-популярните и обичани спортове. Фотоизложбата е разположена в градинката пред НДК при алеята на входа откъм бул. "Патриарх Евтимий".

На церемонията по откриването присъстваха министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, представители на Столична община, изтъкнати фотографи-автори на снимките, именити български колоездачи и др.

Сред фотографиите е и такава на Николай Михайлов - единственият българин, завършил колоездачната Обиколка на Италия и най-успешен роден състезател в последните 15 години. Посетителите могат да видят и кадри от най-значимия олимпийски успех на България на Игрите в Москва 1980 - шесто място на 100 км шосе отборно.

"Човек трябва да помни историята, за да не си мисли, че животът започва тук и сета, от него. Изключително съм благодарен за усилията да бъде открита тази фотоизложба. Видях също така, че жълтите павета не за първи път ще посрещат и изпращат състезатели. Тази седмица в България ще се говори основно за колоездене и то с основателна причина, тъй като ще бъдем домакини на едно от най-престижните събития в света в този спорт", заяви служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев при откриването.

"Искам да използвам случая, за да благодаря на всички замесени в организацията на събитието. Всъщност Джирото показа, че когато имаме голяма цел, ние като нация можем да се обединим и да свършим добре работата", добави Илиев.

Анатоли Илиев от фондация "София - европейска столица на спорта" благодари на министър Димитър Илиев с думите, че в последните два месеца той е поел по-голямата част от работата и е вложил много труд.

"Събота и неделя в София ще има много събития. Предстоят детско велошоу и велошествие. Добре сте дошли и правим всичко, за да приветстваме тези титани на колоезденето, които ще дойдат в София", обърна се Анатоли Илиев към присъстващите.

Свързани статии:

Джиро д'Италия: Какви са промените в организацията на движение и кои основни пътни артерии и улици в градовете ще бъдат затворени
Джиро д'Италия: Какви са промените в организацията на движение и кои основни пътни артерии и улици в градовете ще бъдат затворени
Чете се за: 09:15 мин.
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
От 8 до 10 май страната ни ще домакинства на първите три етапа от...
Чете се за: 01:12 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
3
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
4
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
5
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст
6
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Други спортове

Гледайте Световната купа по спортна гимнастика във Варна по БНТ 2
Гледайте Световната купа по спортна гимнастика във Варна по БНТ 2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
10155
Чете се за: 02:50 мин.
Мария Петрова ще награди шампионката в многобоя на турнира „Тракия къп“ в Пловдив Мария Петрова ще награди шампионката в многобоя на турнира „Тракия къп“ в Пловдив
Чете се за: 02:32 мин.
Джиро д'Италия: Какви са промените в организацията на движение и кои основни пътни артерии и улици в градовете ще бъдат затворени Джиро д'Италия: Какви са промените в организацията на движение и кои основни пътни артерии и улици в градовете ще бъдат затворени
Чете се за: 09:15 мин.
Бленджини: Елате да гледаме Джирото! Има неща в живота, които не се повтарят Бленджини: Елате да гледаме Джирото! Има неща в живота, които не се повтарят
Чете се за: 04:12 мин.
Монреал отстрани Тампа Бей в първия кръг на плейофите в Източната конференция а НХЛ Монреал отстрани Тампа Бей в първия кръг на плейофите в Източната конференция а НХЛ
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било изследвано, заяви служебният регионален министър Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било изследвано, заяви служебният регионален министър
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи 20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Национално изложение за цветя "Флора 2026" се провежда в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб,...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на Гоце Делчев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Международен ден на пожарникаря: Огнеборците настояват за промени в...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ