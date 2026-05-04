Пред НДК бе открита фотоизложбата "Колоезденето в София"

Фотоизложба "Колоезденето в София" бе представена от Столична община и "София - европейска столица на спорта" по повод преминаването на Обиколката на Италия по колоездене (Giro d'Italia) през България.

Над 100 уникални и част от тях непубликувани досега снимки припомнят някои от великите събития и личности, записали българската столица със златни букви в историята на един от най-популярните и обичани спортове. Фотоизложбата е разположена в градинката пред НДК при алеята на входа откъм бул. "Патриарх Евтимий".

На церемонията по откриването присъстваха министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, представители на Столична община, изтъкнати фотографи-автори на снимките, именити български колоездачи и др.

Сред фотографиите е и такава на Николай Михайлов - единственият българин, завършил колоездачната Обиколка на Италия и най-успешен роден състезател в последните 15 години. Посетителите могат да видят и кадри от най-значимия олимпийски успех на България на Игрите в Москва 1980 - шесто място на 100 км шосе отборно.

"Човек трябва да помни историята, за да не си мисли, че животът започва тук и сета, от него. Изключително съм благодарен за усилията да бъде открита тази фотоизложба. Видях също така, че жълтите павета не за първи път ще посрещат и изпращат състезатели. Тази седмица в България ще се говори основно за колоездене и то с основателна причина, тъй като ще бъдем домакини на едно от най-престижните събития в света в този спорт", заяви служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев при откриването.

"Искам да използвам случая, за да благодаря на всички замесени в организацията на събитието. Всъщност Джирото показа, че когато имаме голяма цел, ние като нация можем да се обединим и да свършим добре работата", добави Илиев.

Анатоли Илиев от фондация "София - европейска столица на спорта" благодари на министър Димитър Илиев с думите, че в последните два месеца той е поел по-голямата част от работата и е вложил много труд.