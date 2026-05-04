Разкриха схема за потребителски кредити чрез неистински лични карти

Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в голям размер, съобщиха на брифинг говорителят на Софийска градска прокуратура Десислава Петрова и началник отдел "Икономическа полиция" - СДВР комисар Илчо Благоев.

Работата по случая започва след сигнал на банката, от която са изтеглени кредитите. Става въпрос за четири кредита в размер на 30 000 евро.

Привлечени като обвиняеми са петима души - две жени и трима мъже. Те са с чисто съдебно минало и са с мярката за неотклонение "задържане под стража".

Комисар Благоев каза, че са използвани фалшиви лични карти, а заявката и верификацията за кредита преминавали през мобилното приложение на банката.