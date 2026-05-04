Гранични полицаи задържаха румънски камион, пълен с 1,5 млн. контрабандни цигари

Гранични полицаи задържаха румънски камион, пълен с 1,5 млн. къса контрабандни цигари.

Служителите от РДГП – Русе са спрели излизащия от България товарен автомобил на прехода Русе-Гюргево, управляван от 55-годишен румънски гражданин. Граничните полицаи са извършили проверка съвместно с митнически служители, при която в ремаркето са установени 150 мастербокса цигари /1 500 000 къса/ от известна търговска марка, без акцизен бандерол.

Шофьорът на товарният автомобил е задържан. Случаят в докладван на прокуратурата и е образувано досъдебно производство в Гранично полицейско управление – Русе.