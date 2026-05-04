През 2025 г. се увеличават наблюдаваните дела от обществен интерес, както и престъпленията, свързани с наркотици и домашно насилие

Тенденцията е към спад на повечето видове престъпления, увеличаване на разкриваемостта и на броя на прокурорските преписки

Съдебна палата
Снимка: Архив/БГНЕС
Увеличение на наблюдаваните дела от обществен интерес и ръст на престъпленията, свързани с наркотици и домашно насилие, сочи Годишният доклад за работата на прокуратурата и разследващите органи през 2025 г.

Подчертава се, че през миналата година се наблюдава тенденция към спад на повечето видове престъпления, увеличаване на разкриваемостта и на броя на прокурорските преписки в сравнение с предходните две години, както и по-висока ефективност на наказателното преследване.

Регистрираните през 2025 г. престъпления са по-малко в сравнение с предходната 2024 г. и с 2023 г., като най-голям дял продължават да заемат престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните престъпления и икономическите престъпления. Престъпленията против личността намаляват спрямо 2024 г., но остават над нивата от 2023 г.

Устойчив ръст и то за последните три години се отчита при незаконната дейност, свързана с наркотици, както и при проявите на домашно насилие. През 2025 г. регистрираните престъпления, свързани с наркотици, са 7503, при 6713 през 2024 г. и 5691 през 2023 г.

През 2025 г. броят на наблюдаваните досъдебни производства се е увеличил със 7,8% спрямо 2024 г. и с 25,6% спрямо 2023 г., като прокурорите в страната са работили по 297 358 преписки и 226 535 досъдебни производства. Запазва се трайно висок делът на решените от прокурор преписки спрямо наблюдаваните преписки - 96%.

Приключените в законовите срокове разследвания са 99,6%, а делът на решените дела от прокурор в едномесечен срок е 97%. Наблюдава се устойчивост в броя на прокурорските актове, внесени в съда - 27 732. На съд са предадени 29 762 лица.

Делът на осъдените и санкционирани лица с влезли в сила съдебни актове спрямо всички лица, по отношение на които е постановен окончателен съдебен акт през 2025 г., достига 98%, което е показател за високо качество на обвинителната дейност. Делът на оправдателните присъди остава нисък - 2%, а върнатите от съда дела са около 3%.

Засилена активност се отчита по делата от особен обществен интерес, включително делата за организирана престъпност и престъпления, засягащи публичните финанси. Увеличава се броят на наблюдаваните производства, на внесените в съда прокурорски актове и на осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт като едновременно с това намалява броят на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт.

От други държави за изпълнение са получени 2121 молби за правна помощ при 1843 за 2024 г. и 1449 - за 2023 г., а Европейските заповеди за арест са 252 при 244 през 2024 г. и 229 за 2023 г.

902 са получените от други държави Европейски заповеди за разследване, е записано в доклада.

