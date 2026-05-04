Димитър Илиев: В историята на българския спорт никога не е имало толкова голямо събитие като Джиро д'Италия

Служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев заяви по време на откриването на фотоизложбата "Колоезденето в София", че разчита провеждането на първите три етапа от Обиколката на Италия през България, да допринесат за повишаването на интереса на спорта сред подрастващите.

"В историята на българския спорт никога не е имало толкова голямо събитие. Бяха свързани изключително много институции, общини и спортни специалисти, за да се направи тази организация. Тук е моментът да благодаря на всички замесени. Хората работиха с огромен ентусиазъм и резултатът е налице. Абсолютно всичко е готово и направено", коментира Илиев и продължи:

"Хубавото на това състезание е, че покрай него първо ще се види красотата на нашата държава. Аз лично минах по трасето и трябва да ви кажа, че красотата е неописуема. През този сезон всичко е зелено, всичко е цъфнало. Другото важно е, че това ще се наблюдава от милиони зрители по света и приносът към туризма ще бъде наистина изключителен. И естествено това, на което аз като спортен министър най-много разчитам е, че то ще запали много деца и подрастващи, които се занимават с колоездене. Това е един фантастичен спорт, а и начин на придвижване. Голямо предизвикателство беше да подготвим пътищата, да направим огромни километри от пътища особено за втория етап. Успяхме да се справим обаче. Вярвам, че навсякъде всичко е както трябва и ще останат хубави спомени."

"Това, което сега се прави е по-места общините, местната власт изготвя съпътстващи събития. Апелирам към всички граждани, защото в следващите няколко дни ще има много затворени пътища, да се запознаят с промените. Подготвена е информационна кампания по въпроса, за да могат хората да си планират пътуванията", добави спортният министър Димитър Илиев.

Българската национална телевизия ще предложи над 15 часа преки предавания със студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

