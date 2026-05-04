Слънце и дъжд ще се редуват на Гергьовден, през уикенда ни очакват гръмотевични бури

В следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Слаби и изолирани превалявания от дъжд ще има в Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България – временно силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Северозападна България – между 21° и 24°, в София – около 17°.

През нощта облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Температурите утре ще бъдат по-високи от днес. Минималните ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 4°, а максималните – между 20° и 25°, в София – около 21°. Ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток.

И по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат по-ниски – между 13° и 15°.

Слънчево ще бъде времето и в планините. Временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, а по най-високите върхове на Рила и Пирин – сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Във вторник и сряда времето ще бъде слънчево, но в следобедните часове над планините в Западна България на отделни места ще превали и прегърми. В четвъртък и петък над Източна България ще има повече слънчеви часове, но над Западна и Централна България ще има валежи и гръмотевична дейност. Възможни са и градушки. В събота валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната.