Смут на пловдивските автогари - хората не знаят откъде да хванат автобус

от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Смут на пловдивските автогари, които обслужват междуградските линии. Причината - решението на Общинския съвет в града да затвори автогара "Север" и анонса на собственика на автогара "Юг" да прекрати работа на 5 май. Наша проверка обаче показа, че и двете гари работят.

Рано сутринта на автогара „Север“ пътниците се чудеха от къде ще потегли автобусът им.

Леда Чернева: "Объркана съм... Звънях и на автогара „Родопи“ да попитам рейсовете дали вече са там, защото в интернет така прочетохме. И ние сега какво правим? Аз съм болна.

БНТ: Нормално ли е да има една автогара за целия град?

- Абсолютно не."

Подобно е и положението на автогара „Юг“, където спират автобусите от София и Асеновград. В края на миналата седмица собственикът ѝ заяви, че също ще спре да работи заради решението на Общинския съвет тези печеливши линии да бъдат преместени на друго място. Което доведе до ново объркване.

Васка Асенова: "Казват - ний какво ще правим, откъде ще пътуваме каза, луда станах вчера, всичките питат мен, аз вчера пак беше на работа, аз казвам няма да затворят, не е вярно, вий недей гледай това интернета."

Безпрецедентната ситуация наложи спешна среща между кмета на града и собствениците на двете автогари.

Инж. Гошо Къчков – общински съветник, ГЕРБ: "Засега уговорката, тъй като е уговорка, е автогара "Север" продължава да работи, автогара "Юг" няма да затваря, но проблемът идва вече от това, че ние трябва да се съберем и да отменим това решение, което бяхме взели."

Веселина Александрова, общински съветник ПП-ДБ: "Това е едно извиване на ръце, защото в решението на кмета от вчера се говори за заплащането на компенсации, за да може частният собственик да продължи да обслужва тези линии."

Постигнатата устна договорка предстои да бъде разписана и в решение на Общинския съвет.

