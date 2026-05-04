Първият български велосипед се съхранява в Историческия музей в Нова Загора

В експозицията „Нова и най-нова история“ на Исторически музей – Нова Загора се съхранява един от най-ценните и атрактивни експонати – първият български велосипед, създаден в периода 1880–1882 г. в Нова Загора. Това съобщи Георги Камбуров, уредник в отдел „Нова и най-нова история“, който представи историята на уникалното изобретение и неговия създател. Велосипедът е дело на Гено Стоянов - Арабаджията, потомствен майстор колар, роден през 1863 г., който създава превозното средство едва на 19-годишна възраст. Той се отличава като творческа и изобретателна личност, разработвал и други технически решения, макар те да не са достигнали до наши дни, посочи Камбуров.

Експонатът постъпва във фонда на музея около 1961 г., а през 1969 г. участва в национално изложение в Пловдив, посветено на техническата култура. Именно тогава велосипедът придобива по-широко признание и става обект на научни изследвания и публикации. Въпреки това, той остава сравнително непознат за широката публика и често изненадва посетителите на музея, които откриват, че първият български велосипед е създаден именно в Нова Загора, разказа експертът.

Георги Камбуров, уредник в отдел „Нова и най-нова история“: „Като техническо решение, велосипедът следва модела на западноевропейските образци от времето – с голямо предно и значително по-малко задно колело, тип, известен като „паяк“. Макар към началото на 80-те години на XIX век вече да се появява фабрично производство на велосипеди, произведението на Арабаджията остава уникално занаятчийско творение.“

Любопитен детайл е наличието на примитивна спирачна система – предимство, което според изследователи отличава този модел, допълни той. Експертът разказа, че животът на създателя на първото българско колело също носи белезите на драматични исторически събития. По време на Руско-турската война (1877–1878) той остава сирак. Родът му произхожда от село „Черково“ в Старозагорско, откъдето е принуден да се пресели в Нова Загора вследствие на репресии. Въпреки трудностите, Арабаджията създава семейство и остава колоритна фигура в местната общност, занимавайки се както със занаята си, така и с градинарство и различни технически експерименти, допълни уредникът.

По сведения на неговия внук Евгений Генов, който по-късно описва живота му в книга, велосипедът е тестван през 1882 г. Арабаджията предприема демонстрационни пътувания до различни населени места, сред които Сливен и Твърдица. В Сливен той представя изобретението си пред военнослужещи от 11-и пехотен полк, които го посрещат с викове: „Ура!". По думите на Георги Камбуров първата демонстрация пред широка публика е в близкото село „Езеро“ по време на местен празник, където изобретението предизвиква удивление, като за хората било много интересно и странно как може човек да стои на две колелета.

Днес велосипедът е запазен в добро състояние, след като през 2018 г. е почистен и импрегниран със специални материали в рамките на обновяването на експозицията. Въпреки че съществуват негови копия в музеи в София, оригиналът в Нова Загора остава свидетелство за ранната българска техническа мисъл и занаятчийско майсторство - ценност, която тепърва предстои да бъде по-широко популяризирана, допълни експертът.

