България и Китай осъществиха интервенция чрез трансконтинентално роботизирана хирургия

від БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Медицински университет – Плевен отбеляза международен успех с първия документиран случай на трансконтинентално роботизирана хирургия между Китай и България. Това е сложен клиничен случай при пациент с карцином и рядка анатомична особеност – тазово разположен бъбрек.

Интервенцията е извършена от доцент Мартин Караманлиев и екипа на Клиниката по онкохирургия.

В същото време ректорът на Медицински университет – Плевен проф Добромир Димитров, по време на работно посещение в Китай, осъществява експертна подкрепа в реално време чрез платформата Proximie и 5G интернет. Технологията позволява защитена аудио-визуална връзка и интерактивни дигитални насоки по време на хирургичната интервенция.

