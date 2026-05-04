Феновете по цял свят отбелязват днес Деня на „Междузвездни войни“

По света
На 22 май се очаква премиерата на нов филм от поредицата под името „Мандалореца и Грогу".

Феновете на култовата космическа сага по света днес неофициално отбелязват Деня на „Междузвездни войни" в очакване на новия филм от обичаната вселена. По повод днешния ден служебният министър на културата смени снимката на корицата си във фейсбук с такава от поредицата и публикува изпълнение на темата на сагата под негово диригентство.

„Някога, в една далечна галактика..." е емблематичната начална фраза във филмите от поредицата „Междузвездни войни". Не толкова отдавна обаче в нашата галактика милиарди почитатели откриха добър повод да честват култовата сага на 4 май. Празникът тази година е още по-вълнуващ, тъй като скоро предстои нова екранна среща с любими герои от вселената с излизането на голям екран на 22 май на филма „Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу". Поредицата, създадена от Джордж Лукас, се сдобива с предана фенска маса след излизането на първия филм през 1977 г. Традицията да се отбелязва Денят на „Междузвездни войни" няма комерсиален аспект. Честването е просто начин поклонниците на космическата сага да засвидетелстват предаността си.

На този ден почитателите обикновено се поздравяват с фразата „Нека четвърти бъде с теб" - заигравка с емблематичната реплика „Нека Силата бъде с теб", произнесена за първи път от Оби-Уан Кеноби в четвъртия епизод от „Междузвездни войни" - „Нова надежда". Зад поздрава обаче не стои създателят на поредицата Джордж Лукас, нито някой находчив маркетингов екип. Датата не е избрана и заради премиерата на първия излязъл на екран филм. Той всъщност излиза по кината на 25 май 1977 г., в България „Междузвездни войни" идва на 26 април 1982 г.

По традиция феновете отбелязват празника, като просто си разменят поздрава или споделят любопитни факти за космическата сага в социалните мрежи. Други се костюмират като любимите си персонажи Люк Скайуокър, принцеса Лея, Хан Соло, Оби-Уан Кеноби, Дарт Вейдър, Йода, Чубака, Боба Фет - просто за забавление или за да участват в тематични конкурси или благотворителни инициативи. Много от тях предприемат маратонско гледане на филмите от поредицата, което неминуемо е съпътствано от разгорещени спорове кой е най-добрият сред тях. По случай неофициалния празник онлайн издания припомнят някои любопитни факта за култовата филмова сага „Междузвездни войни":

Учителят на джедаите Йода - един от най-емблематичните персонажи на поредицата, можеше и да не съществува в познатия му за феновете вид. Първоначалната идея на създателя на „Междузвездни войни" Джордж Лукас е ролята на Йода да бъде изиграна от маймуна, която носи маска и пръчка-бастунче. В последния момент Лукас се ориентира към странното създание, каквото представлява Йода във филмите от поредицата. Лицето на Йода, и по-специално очите, са вдъхновени от Алберт Айнщайн.

Харисън Форд - най-успешният актьор от поредицата „Междузвездни войни", първоначално получава скромния хонорар от 10 000 долара за ролята си в първия излязъл на екран филм „Междузвездни войни“. Люк Скайуокър можеше да е Люк Старкилър. Централният персонаж в оригиналната трилогия Люк Скайуокър първоначално е бил наречен Люк Старкилър. Това име се запазва до началото на снимките. За късмет презимето на героя не се споменава в пред-продукцията на първия филм, така че сценаристите лесно правят прехода към Скайуокър.

Друг любопитен факт е, че една от най-популярните момчешки групи по онова време NSYNC получава камео роля в „Междузвездни войни: Епизод II - Клонираните атакуват" по молба на дъщерите на Джордж Лукас. Въпреки че първоначално изпълнява желанието на момичетата, Лукас впоследствие изрязва сцената с участието на групата от окончателния вариант на филм. Смята се, че поредицата "Междузвездни войни" е вдъхновена от филмите "Телохранител" и "Тайната крепост" на прочутия японски режисьор Акира Куросава.

