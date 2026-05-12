Светът е "Евровизия"!
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Чете се за: 00:42 мин.
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

Изкуствен интелект управлява изцяло кафене в Стокхолм

Напитката може и да се приготвя от човешка ръка, но зад управлението на експериментално кафене в шведската столица изцяло стои изкуствен интелект, пише Асошиейтед прес.

Стартъпът от Сан Франциско Andon Labs е поставил агент, задвижван от изкуствен интелект (ИИ), наречен Mona, начело на кафене в Стокхолм. Системата, базирана на модела Gemini на Google, управлява почти всички аспекти на бизнеса – от наемането на персонал до доставките, докато баристите продължават да приготвят и сервират напитките.

Според компанията експериментът има за цел да изследва докъде може да достигне автоматизацията на реални бизнеси чрез изкуствен интелект, включително възможността ИИ да управлява хора и процеси. Кафенето е генерирало над 5700 щатски долара приходи от откриването си в средата на април, но значителна част от първоначалния бюджет от над 21 000 долара вече е изразходвана за стартирането на проекта.

Посетители на заведението определят преживяването като любопитно, а клиентите дори могат да разговарят с ИИ агента чрез телефон, поставен в обекта.

"Интересно е да се види какво се случва, когато се скочи в неизвестното", казва клиентка и добавя: "Но напитката беше добра."

Експерти обаче предупреждават за редица етични и практически рискове, включително въпроси, свързани с отговорността при грешки и възможни щети.

ИИ агентът вече е срещнал оперативни затруднения, сред които грешки при поръчките на доставки – например прекомерни количества консумативи и продукти, които не присъстват в менюто на кафенето. Според екипа на Andon Labs проблемите произтичат от ограничения в т. нар. "контекстен прозорец" на системата, което води до забравяне на предишни поръчки и решения.

Компанията определя заведението като "контролиран експеримент", който трябва да покаже какви етични и организационни въпроси възникват при управление на бизнес от изкуствен интелект.

# изкуствен интелект #Стокхолм #кафене

