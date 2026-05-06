БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изкуствен интелект вече командва дронове и променя военното обучение във ВВМУ Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изкуственият интелект не е новост, а отдавна е реалност във Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров” във Варна. Вече четири години курсантите от различни специалности работят с него, а и той с тях. За приложението му и как може да превърне всяка армия във високо технологична. Изкуствен интелект се ползва за подготовка на занятия, създаване на съдържание и подпомагане на обучението на студентите. За това едва ли някой ще се изненада.

Проф. Йордан Сивков, началник на научната секция ВВМУ „Никола Вапцаров“: „Най-сериозно внимание обръщаме на приложението на този изкуствен интелект отговорно и етично, понеже като всяко ново нещо има и рискове. Зад него да не вземе да замести образованието, а не да го подпомага.“

Добре познатите на всички дронове вече водят самостоятелни битки на бойното поле, вземат пленници или командват свои събратя. За всичко това помага изкуственият интелект.

Проф. Йордан Сивков, началник на научната секция ВВМУ „Никола Вапцаров“: „Мястото му както от конфликтите, които наблюдаваме в момента е основно и променя цялата концепция за съвременната война. Интегрира се във всички технологии от дрон до вземане на решение, подпомагане на вземането на решения във щабове и в индивидуалните решения на военнослужещите като конкретно при нас за дроновете, основното нещо за което се опитваме да интегрираме изкуствен интелект, за да можем да оценяваме обстановката и да направим по-прецизно използване. Тези дронове не са само като оръжия, а представляват и системи, чрез които може да се анализира средата, да се събират данни в интерес на екология и на други области, които Висшето Военноморско училище се развива.“

Изкуственият интелект издава заповеди на машини по бойното поле и това е реалност.

Вижте повече във видеото

#ВВМУ Варна #променя военното обучение #командва дронове # изкуствен интелект

Последвайте ни

ТОП 24

Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
1
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на "Евровизия"
2
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на...
Теодор Салпаров сменя волейболната зала с футболния терен в "Мача на надеждата"
3
Теодор Салпаров сменя волейболната зала с футболния терен в...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
4
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във всички дебати по важните теми
5
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във...
От "Прогресивна България" на консултациите при президента: Ще бъдем експедитивни, предстоят трудни месеци
6
От "Прогресивна България" на консултациите при...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
4
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
6
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе

Още от: Общество

Атанас Запрянов: Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили
Атанас Запрянов: Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили
Уникален обичай в Добринище на Гергьовден: Китки, роса и гадания за любов и здраве Уникален обичай в Добринище на Гергьовден: Китки, роса и гадания за любов и здраве
Чете се за: 02:10 мин.
Традицията в Паталеница на празника: чевермета, общност и празничен дух Традицията в Паталеница на празника: чевермета, общност и празничен дух
Чете се за: 01:45 мин.
Да служиш с чест: Историята на един военен лекар Да служиш с чест: Историята на един военен лекар
Чете се за: 01:42 мин.
Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена
Чете се за: 01:00 мин.
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската армия Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската армия
Чете се за: 04:32 мин.

Водещи новини

Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската армия
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската армия
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Уникален обичай в Добринище на Гергьовден: Китки, роса и гадания за любов и здраве Уникален обичай в Добринище на Гергьовден: Китки, роса и гадания за любов и здраве
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
101-ви Алпийски полк изпълнява задачи на ръба на възможностите за...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Да служиш с чест: Историята на един военен лекар
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Свлачището край Пампорово: Предстои укрепване на подпорниата стена...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Тръмп поставя "Проект...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ