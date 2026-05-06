Изкуствен интелект вече командва дронове и променя военното обучение във ВВМУ Варна

Изкуственият интелект не е новост, а отдавна е реалност във Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров” във Варна. Вече четири години курсантите от различни специалности работят с него, а и той с тях. За приложението му и как може да превърне всяка армия във високо технологична. Изкуствен интелект се ползва за подготовка на занятия, създаване на съдържание и подпомагане на обучението на студентите. За това едва ли някой ще се изненада.

Проф. Йордан Сивков, началник на научната секция ВВМУ „Никола Вапцаров“: „Най-сериозно внимание обръщаме на приложението на този изкуствен интелект отговорно и етично, понеже като всяко ново нещо има и рискове. Зад него да не вземе да замести образованието, а не да го подпомага.“

Добре познатите на всички дронове вече водят самостоятелни битки на бойното поле, вземат пленници или командват свои събратя. За всичко това помага изкуственият интелект.

Проф. Йордан Сивков, началник на научната секция ВВМУ „Никола Вапцаров“: „Мястото му както от конфликтите, които наблюдаваме в момента е основно и променя цялата концепция за съвременната война. Интегрира се във всички технологии от дрон до вземане на решение, подпомагане на вземането на решения във щабове и в индивидуалните решения на военнослужещите като конкретно при нас за дроновете, основното нещо за което се опитваме да интегрираме изкуствен интелект, за да можем да оценяваме обстановката и да направим по-прецизно използване. Тези дронове не са само като оръжия, а представляват и системи, чрез които може да се анализира средата, да се събират данни в интерес на екология и на други области, които Висшето Военноморско училище се развива.“

Изкуственият интелект издава заповеди на машини по бойното поле и това е реалност.

