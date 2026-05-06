Уникален обичай в Добринище на Гергьовден: Китки, роса и гадания за любов и здраве

Навръх Гергьовден жителите на Добринище пресъздават вековен обичай с носии, ритуали и гадания за бъдещето. Празникът започва още призори с търкаляне в росата и завършва с общо хоро на мегдана.

В курортния град Добринище Гергьовден се посреща с традиции, съхранени повече от пет века. Още в ранни зори местните, облечени в народни носии, се събират, за да дадат начало на празничния ден.

Четири са махалите, които се събират, разбира се всяка по своему, с най-хубавите носии, с хубавите песни и запяват за Св. Георги, който е тръгнал вече с коня, такава е традицията, за да види дали се изорани нивите.

Част от ритуала включва и закачлив обичай, свързан с момите и ергените, които градат китките. Местната жителка Грозданка обяснява какво се е случило през нощта.

„Да, откраднаха ги ергените. Сигурно някой ергенин харесал мома. И сега по този начин прави предложение. Да видим момата дали ще втаса тази година. Втаса, значи да му пристане.“

Сутринта започва с подготовка и символични действия за здраве и късмет. Грозданка разказа и как протича ритуалът.

„Първо момите овалват червено яйце около лицето си. Сресват косите си. И оглеждат се, прекръстват се на изгрев слънце. И почват ваденето на китките под съпровода на песента „Ой, любави свети Георги“.“

Самото вадене на китките е съпроводено с гадание за бъдещето.

„Всяка жена, мома, баба, всички засичат на коя сричка се изважда китката. И на която сричка се падне, по това гадаят за годината.“

За да разпознаят своите китки, участниците използват различни знаци.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Малинова.