Уникален обичай в Добринище на Гергьовден: Китки, роса и гадания за любов и здраве

Навръх Гергьовден жителите на Добринище пресъздават вековен обичай с носии, ритуали и гадания за бъдещето. Празникът започва още призори с търкаляне в росата и завършва с общо хоро на мегдана.

В курортния град Добринище Гергьовден се посреща с традиции, съхранени повече от пет века. Още в ранни зори местните, облечени в народни носии, се събират, за да дадат начало на празничния ден.

Четири са махалите, които се събират, разбира се всяка по своему, с най-хубавите носии, с хубавите песни и запяват за Св. Георги, който е тръгнал вече с коня, такава е традицията, за да види дали се изорани нивите.

Част от ритуала включва и закачлив обичай, свързан с момите и ергените, които градат китките. Местната жителка Грозданка обяснява какво се е случило през нощта.

„Да, откраднаха ги ергените. Сигурно някой ергенин харесал мома. И сега по този начин прави предложение. Да видим момата дали ще втаса тази година. Втаса, значи да му пристане.“

Сутринта започва с подготовка и символични действия за здраве и късмет. Грозданка разказа и как протича ритуалът.

„Първо момите овалват червено яйце около лицето си. Сресват косите си. И оглеждат се, прекръстват се на изгрев слънце. И почват ваденето на китките под съпровода на песента „Ой, любави свети Георги“.“

Самото вадене на китките е съпроводено с гадание за бъдещето.

„Всяка жена, мома, баба, всички засичат на коя сричка се изважда китката. И на която сричка се падне, по това гадаят за годината.“

За да разпознаят своите китки, участниците използват различни знаци.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Малинова.

# Гергьовден #ритуал #Добринище #6 май

Военноморските сили със специална програма за жителите и гостите на Варна
Военноморските сили със специална програма за жителите и гостите на Варна
Традицията в Паталеница на празника: чевермета, общност и празничен дух
101-ви Алпийски полк изпълнява задачи на ръба на възможностите за оцеляване
Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена
Свлачището край Пампорово: Предстои укрепване на подпорниата стена в село Стойките
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската армия
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската армия
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена
Уникален обичай в Добринище на Гергьовден: Китки, роса и гадания за любов и здраве
101-ви Алпийски полк изпълнява задачи на ръба на възможностите за...
Да служиш с чест: Историята на един военен лекар
Свлачището край Пампорово: Предстои укрепване на подпорниата стена...
Конфликтът в Близкия изток: Тръмп поставя "Проект..."
