Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена

Пред Паметника на Незнайния воин в София от 10.00 часа ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия.

Гражданите, които желаят да присъстват на ритуала, ще имат достъп час по-рано през пунктове за проверка, организирани при ул. „Раковски“ и ул. „Оборище“ и при ул. „Париж“ и ул. „Шипка“.

Присъстващите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 8.00 ч. до 15.00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната за сигурност.