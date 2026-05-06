Слънчев Гергьовден с температури между 18° и 28°

На Гергьовден ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планинските райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°, а максималните – между 23° и 28°, в София – около 25°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°. Температурата на морската вода е 12° - 13°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще си развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северозапад, но след обяд ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

През следващите дни до края на седмицата атмосферата ще бъде неустойчива. Дневните температури ще са по-ниски, през повечето дни в повечето места между 20° и 25°. Минималните ще се повишават и към почивните дни ще са предимно между 9° и 14°.

В четвъртък и петък над Западна и Централна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, предимно от южната четвърт. Над Източна България вероятността за валежи е малка, ще има и слънчеви часове. Вятърът там ще е от юг-югозапад, слаб до умерен.

През почивните дни вятърът ще се ориентира от север-северозапад. Краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната.

В понеделник вятърът временно ще стихне, а по-късно ще е от югоизток. На места все още ще има валежи, но вероятността за гръмотевична дейност е по-малка. Ще има повече слънце, ще започне затопляне.