Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Ормузкия проток

10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Ормузкия проток, съобщи тази вечер американският държавен секретар Марко Рубио. Той заяви, че Вашингтон разширява защитния чадър за търговското корабоплаване през ключовия морски път.

Според Рубио американските сили са унищожили 7 ирански бързоходни лодки в протока и ще продължат да възстановяват свободата на преминаване. Рубио призова Техеран да се върне на масата за преговори и да приеме американските условия.

Иранското обединено командване съобщи, че не е осъществявало нападения срещу Обединените арабски емирства през последните дни, но предупреди, че всяко действие на арабската държава срещу Иран ще получи "съкрушителен отговор".

Емирствата втори ден бяха подложени на ирански нападения с дронове и ракети след четири седмици на относително затишие. Техеран обяви нов механизъм за управление на Ормузкия проток и предупреди американския флот да стои настрана от ключовия морски път.