Протест в Карлово: Детското отделение на местната болница може да бъде закрито

Протест в Карлово заради опасения, че може да бъде закрито детското отделение на местната болница. В момента в педиатрията работят едва четирима лекари. Те обаче са сериозно пренатоварни.

Един вече възнамерява да напусне, а друг е в пенсионна възраст. Според част от протестиращите мениджърът на болницата не успява да се справи с нейното управление и затова настояват за оставката му. Проблемите ще бъдат обсъдени на извънредна сесия на Общинския съвет на 7 май.

Преди време беше закрито и родилното отделение на Карловската болница, която обслужва пациенти не само от Карлово, но и от Калофер и Клисура.