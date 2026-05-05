Унищожена реколта: Как държавата ще помогне на пострадалите производители на череши?

Извънредно положение обявиха в Община Кюстендил заради измръзналите овошки. Най-засегнати са сливовите дървета, сериозни поражения има и по черешите. Институции и земеделци се събраха днес, за да обсъдят мерките за подпомагане на производителите.

На 2 и 4 май през нощта, температурите в Кюстендилско паднаха до минус три градуса и това доведе до измръзване на овошките в региона. Резултатът е 100% унищожени сливови дървета, около 60-70% са засегнатите череши, доста поражения има и по ябълките. Извънредното положение в общината е в сила от 18 часа вчера, а днес беше свикана и спешна среща между земеделци и експерти, за да се обсъдят начините за справяне с проблема и обезщетенията за хората.

Съветът към всички засегнати стопани е в 10-дневен срок да подадат заявление за щетите към общинските служби земеделие. Те се надяват да получат 80% от размера на обезщетението. Температури от минус 3 градуса удариха цъфтежа на овощните дръвчета в най-критичния момент. Сливите в тази градина няма да дадат никакъв плод.

проф. Димитър Домозетов - производител на овощни култури: „Сливовата култура е напълно унищожена. Всички цветове, които са напреднали, и други, които сега са след опрашване, всичко е загинало.“

Щетите при черешите са по-малко в сравнение с миналата година.

проф. Димитър Домозетов - производител на овощни култури: „Някъде около 15-20, може би и 30% някъде са задържани. Тук се забеляза, че повече са измръзнали във височина черешите. Долу ниският слой е по-запазен.“

проф. Димитър Сотиров - институт по земеделие Кюстендил: „Трагедията си е трагедия, но все пак ще можем да опитаме и кюстендилска череша. Ябълките бяха по-назад в развитието, така че при тях има щети, но има и много здрави плодове.“

В десетдневен срок производителите трябва да подадат заявления за пропаднали площи към общиснките служби по земеделие.

инж. Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил: „Молбата ми е да не се чака последния срок и да се подават веднага заявленията, за да могат да отидат комисиите и да оценят щетите.“

Земеделците ще се борят обезщетението да бъде 80% от технологичната карта. Настояват и за преразглеждане на стойността на самата технологична карта, която не е обновявана от четири години.

инж. Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил: „Това ще рече, че разходите за труд, за горива, за торове и препарата са се вдигнали.“

Специална комисия ще представлява производителите на предстоящите срещи в земеделското министерство.