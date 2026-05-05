Благотворителна кауза: Незрящ студент от Варна получи брайлов компютър

Незрящ студент от Техническия университет във Варна получи брайлов компютър. Той е купен с парите от коледния благотворителен базар в учебното заведение, обединил студенти, преподаватели и много хора, които са подкрепили каузата. Специализираната техника ще осигури самостоятелност на незрящия студент и по-лесен достъп до учебните материали.

Дейвид е на 26 години и е първокурсник. Изучава "Социален мениджмънт" и е убеден, че компютърът с брайлова клавиатура ще му помогне да бъде самостоятелен по време на лекции, упражнения и самоподготовка.

Дейвид Попов, студент: "Идеята на този компютър е аз да стана самостоятелен, не като е в момента майка ми да ми записва лекциите, а аз сам да си ги записвам." Галатея Попова, майка: "Този компютър най-вече ще помогне за неговата техника и бързина на писане. Защото той пише на обикновената клавиатура, но пише основно с показалеца и скоростта му е бавна." Пламена Маркова – Технически университет – Варна: "Ще му е много по-лесно от гледна точка първо на записките на лекции, които трябва да се водят и второ, когато разработва своите задачи."

Досега майката на Дейвид, която го придружава навсякъде, е записвала всички лекции. След това те се прехвърлят на специална звукова програма, за да може младият мъж да ги чуе и запомни.

Галатея Попова, майка: "Вече, най-вероятно, няма да влизам в часовете. Ще го чакам в коридора, защото той ще си води записките сам." Дейвид Попов, студент: "Аз съм ограмотен изцяло на Брайл. Обучението ми на компютър отне доста време. 02:03 – Искам след време, така както на мен са ми помагали и продължават да ми помагат, и аз да помагам на хората в нужда и всъщност това е идеята на този компютър."

Обучението на брайлова клавиатура отнема около месец. Използването на специализирана техника улеснява не само студентите със специални потребности, но и техните преподаватели.

Пламена Маркова – Технически университет – Варна: "Ние изпитваме едно притеснение дали самите ние се справяме добре. Опитваме се все пак да не ги заставяме да водят прекалено много записки. Опитваме се с повече дискусии, с повече интерактивни методи да боравим."

Дейвид е готов да помага на млади хора, които са незрящи и имат желание да учат във висше училище. Съветва ги да бъдат смели и да вярват в добрите каузи.