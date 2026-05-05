Трайчо Трайков: Осигурени сме с горива, имаме резерви за критичен сценарий

България е подготвена за евентуални енергийни сътресения, въпреки напрежението в Близкия изток, това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в студиото „Още от деня“. По думите му, страната разполага с достатъчни резерви от горива.

„Осигурени сме, защото не се поддадохме на изкушението да използваме резерви за контролиране на ценовите нива. Ако се случи най-критичният сценарий, имаме горива за достатъчно дълъг период от време“, подчерта Трайков.

Министърът заяви, че предприетите мерки са получили висока оценка на европейско ниво.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „Подходът, който прие нашето правителство, беше признат за “златен стандарт“ в рамките на Европейския съюз. Той не е изключително щедър, но е прицелен и контролиран.“

Според него по-крайни намеси на пазара биха довели до негативни ефекти. Енергийният министър определи инфлацията като основен риск за икономиката.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „Инфлацията е най-големият риск и най-големият проблем. Всички мерки трябва да бъдат насочени към нейното ограничаване.“

По отношение на бизнеса Трайков подчерта, че България действа бързо.

„Бяхме първата страна в Европейския съюз, която приложи схема за подкрепа на енергоинтензивните предприятия“, каза министърът.

Той добави, че е осигурена и работа на рафинерията в Бургас.

„Успяхме да гарантираме работата на рафинерията за още шест месеца, и то 16 дни предварително, за да има време бизнесът да планира“, уточни той.

Трайков отчете напредък по ключови енергийни обекти и подчерта решението на проблемите в АЕЦ “Козлодуй“ включително технически въпроси с оборудването. По отношение на ПАВЕЦ „Чаира“ министърът подчерта:

„Единият хидроагрегат беше възстановен в началото на април. За другия предстои нова процедура.“

Той съобщи още, че се планират нови подобни места, където могат да се изградят ПАВЕЦ. По темата за договора с „Боташ“ министърът посочи, че вече има яснота.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „Вече не е хаос – има формулирана преговорна рамка, която изпратихме на 16 април.“

Министърът отчете напредък и по темата за енергийната бедност и отбеляза, че са успели да приключат 15-годишна сага, като са създали система, която ще работи почти автоматично. Сред нерешените въпроси остават стабилизирането на „Булгаргаз“ и концесиите в сектора.

