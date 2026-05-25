БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

От ДБ осъдиха руската атака срещу Украйна с балистична ракета "Орешник" и настояха президентът и правителството също да го направят

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
От ДБ осъдиха руската атака срещу Украйна с балистична ракета "Орешник" и настояха президентът и правителството също да го направят
Слушай новината

От "Демократична България" остро осъждат поредната масирана руска атака срещу Украйна, включително използването на балистичната ракета "Орешник" в близост до Киев. Това се посочва в декларация на формацията, изпратена до медиите. Коалицията настоява президентът Илияна Йотова и правителството да осъдят недвусмислено руската атака и употребата на "Орешник" като ескалация срещу Украйна и Европа.

Според ДБ това е пореден акт на терор срещу цивилното население, демонстративна ескалация на войната и пряко предизвикателство към европейската сигурност. "Путин отново показва, че не търси мир. Ударите срещу жилищни квартали, обществени сгради, културни институции и критична инфраструктура са военни престъпления и системна политика на сплашване", заявяват от формацията.

Използването на ракета от типа "Орешник", която може да носи ядрени бойни глави, е не само нападение срещу Украйна. То е политически сигнал към Европейския съюз и той трябва да получи единен и категоричен отговор, смятат от ДБ.

"Заявяваме пълната си солидарност с украинския народ и с правото на Украйна да защитава своята независимост, суверенитет и териториална цялост. Свободата на Украйна е част от сигурността на Европа. Приветстваме ясните позиции на европейски лидери и правителства, които определиха атаката като опасна ескалация. Настояваме България да бъде сред държавите, които говорят ясно, действат последователно и настояват за по-силен европейски отговор", посочват от ДБ в декларацията си.

Мълчанието на управляващите идва след отказа на правителството да подкрепи резолюцията на Комитета на министрите на Съвета на Европа, с която се създава основата на бъдещия Специален трибунал за осъждане на престъплението “агресия” срещу Украйна, заявяват от ДБ и добавят, че питат премиера Румен Радев смята ли Русия за агресор срещу Украйна.

Според ДБ е несериозно е твърдението на премиера, че от подобен трибунал няма нужда, защото Путин няма как да бъде заловен, а Русия не е капитулирала.

"В историята на международното правосъдие има множество примери за диктатори, които са били изправени пред него, без да са претърпели военно поражение. Най-близкият пример до нас е Слободан Милошевич, който беше предаден в Хага от своите сънародници", добавят от ДБ.

#"Демократична България" #удари #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е летял в близост до руската граница
1
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е...
Обезопасяват язовирите "Каленик" и "Сеферчер", няма опасност за населението
2
Обезопасяват язовирите "Каленик" и "Сеферчер",...
„Евровизия“ публикува днес специален филм за 70-годишнината си, включващ кадри от хита "Bangaranga" на DARA
3
„Евровизия“ публикува днес специален филм за...
С тир-влекач на бала: Абитуриент от Бургас впечатли съученици и гости
4
С тир-влекач на бала: Абитуриент от Бургас впечатли съученици и гости
МЕЧТАТА Е ФАКТ! Везенков и Олимпиакос покориха баскетболна Европа (ВИДЕО)
5
МЕЧТАТА Е ФАКТ! Везенков и Олимпиакос покориха баскетболна Европа...
След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото непълнолетно момиче
6
След трагедията в Благоевград: Ден на траур в памет на загиналото...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
5
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Политика

Радев и и американският и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси обсъдиха стратегическото партньорство и сигурността в региона
Радев и и американският и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси обсъдиха стратегическото партньорство и сигурността в региона
Трима министри в Севлиево: Мерки за прекъснатия водопровод Трима министри в Севлиево: Мерки за прекъснатия водопровод
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Йотова: Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет Президентът Йотова: Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет
Чете се за: 02:57 мин.
Президентът Йотова с реч на приема за 24 май в Националния исторически музей Президентът Йотова с реч на приема за 24 май в Националния исторически музей
Чете се за: 03:45 мин.
Иван Демерджиев: Държавата, родители и учители трябва да обединим усилията си, за да не губим децата си Иван Демерджиев: Държавата, родители и учители трябва да обединим усилията си, за да не губим децата си
Чете се за: 01:35 мин.
От коалиция "Демократична България" честитят 24 май От коалиция "Демократична България" честитят 24 май
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Режат парите за култура: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят бюджета си
Режат парите за култура: Библиотеки, театри и читалища трябва да...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава Севлиево още без вода след наводненията, бедственото положение остава
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя? Отсечките на смъртта: Справя ли се държавата с критичните участъци на пътя?
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици Ден на траур в Благоевград: Разследване за убийство, задържан и наркотици
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Преговорите САЩ - Иран: Противоречиви сигнали за предстоящ пробив
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Наводненото в Дряново: Доброволци и общината в битка с щетите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
„Шест маратона на шест континента“: Продуцентът от БНТ...
Чете се за: 03:17 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ