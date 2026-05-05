Преди обявеното спиране на огъня в Украйна: Москва и Киев с различни дати, ударите продължават

Най-малко шестима души загинаха и поне 41 бяха ранени при руски атаки срещу цели в украинската Полтавска област и в районите на Чернигов, Харков, Одеса и Днипро.

Петима от загиналите и повечето от ранените са в град Полтава. Там Русия отново използва тактиката на двойния удар - малко след първата атака да последва втора на същото място. Украинският президент Зеленски нарече "краен цинизъм" нанасянето на удари след като Москва обяви плана си за едностранно спиране на огъня на 8 и 9 май за честването на Деня на победата.

Украйна избра друга дата за спиране на огъня от своя страна - от довечера в полунощ. Но добави, че при руски атаки, Киев ще отвръща симетрично. В Русия двама души загинаха и 31 бяха ранени при украинска атака с дрон в Чувашка област, източно от Москва. Украински дронове удариха рафинерия в Ленинградска област и я принудиха да спре производство.