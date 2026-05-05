Трикратен рекордьор на Гинес за плуване в ледени води с открит урок в детска градина

„Невъзможното е само дума“ – това е девизът на трикратния рекордьор на Гинес по плуване в ледени води Теодор Цветков, който гостува на детска градина „Ален Мак“ във Варна. Там той разказа за постиженията и каузите си и мотивира децата никога да не се отказват.

Той е плувал 10 километра с една ръка, 71 часа без да спира и 50 километра с вързани крака. Плувал е и в ледените води на Антарктида. Всички тези постижения не са заради отличия, а заради каузи, свързани с подкрепа на болни деца и с опазването на природата.

Теодор винаги избира трудни предизвикателства, за да победи себе си и собствените си страхове и ограничения. И точно това иска да научи децата. Да ги мотивира никога да не се отказват, колкото и да е трудно. А децата го слушаха в захлас и попиваха всяка негова дума.

Срещата на Теодор с децата завърши с плувен празник. Малките плувци показаха завидни умения и спортен хъс.