КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА КАБИНЕТ

Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7 май

Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7 май
Президентът Илияна Йотова направи изявление след проведените политически консултации с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание.

Държавният глава съобщи, че ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17:00 часа.

Илияна Йотова – президент на Република България: "Искам да благодаря на всички парламентарно представени партии, на ръководствата на парламентарните групи, на представителите на политическа партия "Възраждане", че дойдоха днес и участваха в консултациите. Всички те дойдоха не, за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни и мога спокойно да кажа пред вас, че всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още следващата седмица."

"Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година, бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега."

"Вторият приоритет безспорно е реформата в съдебната система. Искам да отбележа пред вас, че тук подходите са най-различни, предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии."

"По отношение на бюджета има и още един важен показател, около който бяха обединени всички. Трябва да направим и невъзможното България да получи плащанията по Плана за възстановяване, защото това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран. Надявам се, че днешните пожелания, днешните гледни точки ще бъдат една добра дискусия в Народното събрание оттук нататък, че ще имаме нормализиране на политическия диалог, както вътре в парламента, така и между отделните институции."

#мандат за съставяне на кабинет #консултации при президента #Илияна Йотова

