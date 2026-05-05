Новините 05.05.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Тренировъчни полети на военната авиация в небето над София

Ден преди празника на Българската армия в небето над София се проведоха тренировъчни полети на военната ни авиация. Те са част от подготовката за отбелязване на Деня на храбростта, съобщиха от Министерството на отбраната. Полетите бяха на малка височина над площад „Св. Александър Невски“.

Трикратен рекордьор на Гинес за плуване в ледени води с открит урок в детска градина

„Невъзможното е само дума“ – това е девизът на трикратния рекордьор на Гинес по плуване в ледени води Теодор Цветков, който гостува на детска градина „Ален Мак“ във Варна. Там той разказа за постиженията и каузите си и мотивира децата никога да не се отказват.

СВЯТ

Костюмирани фенове на World of Warcraft изпълняваха мисии в чешка гора

Облечени в сложни фентъзи костюми, чешки фенове на рулевата игра World of Warcraft се събраха в гора край град Докси. Събитието привлече десетки участници, които в продължение на два дни се сражаваха с оръжия от дунапрен и изпълняваха мисии като любимите си герои от популярната онлайн игра.

Състезание с ракети „Малкия плъх“ се проведе в Тайланд

В Тайланд се проведе шумно и цветно състезание с ракети, наречено „Малкия плъх“. Десетки хора гледаха как специални ракети летят по въже към мишена, вместо нагоре в небето. Отборът, който успее най-точно да улучи целта, печели.

СПОРТ

Три дни преди старта на Giro d'Italia: В София откриха изложба, посветена на колоезденето

Остават три дни до старта на Giro d'Italia в Несебър, а вчера в парка пред НДК в София беше открита фотоизложба с над сто уникални кадъра, проследяваща историята на спорта. На събитието присъства министърът на спорта Димитър Илиев, който очерта и най-сериозното предизвикателство в организацията.

Манчестър Сити с грешна стъпка в надпреварата за титлата

Манчестър Сити с грешна стъпка в борбата за титлата в Англия, след като направи равенство 3:3 с Евертън. В класирането до момента Арсенал води с актив от 76 точки, а Сити е на второ място със 71 и мач по-малко.

Арсенал се изправя срещу Атлетико Мадрид в Шампионска лига

Арсенал и Атлетико Мадрид излизат един срещу друг в решителен сблъсък от Шампионската лига тази вечер от 22:00 ч. на „Емирейтс“ в Лондон. Преди седмица двата отбора завършиха 1:1 и на практика мачът започва от начало.