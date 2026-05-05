Ангел Славчев, "Възраждане": Вървим към това държавата да бъде фалирана

Представителите от парламентарната група на "Възраждане" говориха пред журналисти след разговора с президента Илияна Йотова. Днес на "Дондуков" 2 държавният глава провежда консултации преди връчване на първия мандат за съставяне на кабинет.

Ангел Славчев, "Възраждане": "Бяхме потресени от изказването на Гълъб Донев, че "Прогресивна България", едно от първите неща, които ще прави, е да тегли нов дълг, което автоматично означава, че ние вървим именно по сценария на Гърция, по тази дългова спирала, която беше там, и вървим към това държавата да бъде фалирана. Това е най-голямото ни опасение, което чухме днес от другите партии. Иначе от основните теми, които представихме пред госпожа Йотова, ще използвам и този жаргон, подадохме и топката, тя има всякакво право в момента, като президент, да иницира референдум за връщането на българския лев. Тъй като във времето назад тя е защитавала тезата, че трябва да има референдуми, че българските граждани трябва да бъдат питани, и то точно по темата за въвеждането на еврото и влизането ни в еврозоната. Както знаете ние от "Възраждане" събрахме 604 000 подписа, с които поискахме да има референдум за отлагане влизането ни в еврозоната. И през цялото време предупреждавахме, че тази хиперинфланция, която е в момента, ще се случи. Разбира се, вкараха ни в еврозоната с фалшиви данни. Вие всички имате достъп до информация и знаете, че данните са били фалшифицирани. И съответно в момента България е част от еврозоната с фалшива информация и данни. Втората тема, която поставихме пред г-жа Йотова, беше темата за дълга, който поема българската държава, именно заема за Украйна. Тези 90 милиарда, които поема Европейският съюз и България участва с 1,2 милиарда евро. Всъщност, за нас е тема, която трябва да се обсъди в Народното събрание и трябва да излезе Народното събрание с резолюция. Ние смятаме, че не трябва да ставаме част от този дълг и Народното събрание трябва да знаем това решение и даже вече сме внесли предложение за решение.

"Третата тема, която изобщо не е по-малка по важност, е санкциите срещу от Русия. Ние от "Възраждане" категорично заявяваме, че санкциите срещу Русия трябва да бъдат премахнати, за да може да се намалят цените на горивата най-вече. Видяхме, че има възможност за дерогация за АЕЦ "Козлодуй", за "Нефтохим", значи има възможност да паднат санкциите, защото България не печели нищо от тези санкции, напротив губим милиарди в икономиката. В крайна сметка, за нас е важно българските граждани да живеят добре и достойно. Четвъртата тема, която поставяхме пред госпожа Йотова, беше за въглеродните емисии и да се сложи таван на цените на въглеродните емисии, тъй като в момента те са много високи, а ние искаме да си запазиме тецовете и въглищните централи, с които да си гарантираме и работата на българските граждани в тези обекти. Обсъдихме и проблемите с демографията и това, че "Възраждане" е единствената политическа партия, която в годините наред се занимава именно с демографските проблеми. И тук забележете тази тема не е много известна, но всъщност е една от най-големите проблеми на държавата. Тъй като, по последна информация, с 10% е спаднал броя на новородените деца за 2025 година, което е трагично."