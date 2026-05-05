Николай Денков, ПП: Освен избора на Висш съдебен съвет, стои въпросът и за Антикорупционната комисия

Представителите от парламентарната група на "Продължаваме Промяната" говориха пред журналисти след разговора с президента Илияна Йотова. Днес на "Дондуков" 2 държавният глава провежда консултации преди връчване на първия мандат за съставяне на кабинет.

Асен Василев, "Продължаваме Промяната": "Това, което поставихме като основен акцент, са двете очаквания на българските граждани според нас. Първото е наистина да започне разграждането на модела " "Борисов - Пеевски", което минава през няколко стъпки. Изборът на нов Висш съдебен съвет е една от тези стъпки. Но тъй като видяхме, че текущият Съдебен съвет изведнъж се е разбързал да кадрува, има 26 шефове на съдилища, които току-що са пуснати като конкурси, сме внесли вече законопроект за това да има мораториум до избирането на нов Висш съдебен съвет върху назначенията на шефове на съдилища. Второто голямо нещо е да се започне с истински голям, широк антикризисен пакет, който да бъде заложен в бюджета, който ще се предложи. В момента това, което ние виждаме, е картина, подобна на картината 2022 - 2023 г. след началото на конфликта в Украйна. Знаете, че тогава, въпреки че през 2023 г. по текущо законодателство беше предложен бюджет с 6,4% от служебния кабинет, тогава на Гълъб Донев, три месеца по-късно аз като финансов министър предложих с 3% дефицит и значително увеличение на доходите на българските граждани, както и мерки за събираемост. Не на последно място има около 2 милиарда евро, които зависят от спешни действия до 30 юни. Това са действията по завършване на последните реформи, които ГЕРБ и ДПС повече от 2 години блокират. Вече има мнозинство тези реформи да се случат и да си получим средствата в пълен размер в Плана за възстановяване и устойчивост. В това число и средствата, които бяха удържани от двете плащания, които ГЕРБ и ДПС и техният кабинет договориха. Но това изисква в много кратък срок да се възстанови антикорупционната комисия, да се извадят ЕСО и "Булгартрансгаз" от Българския енергиен холдинг и да отидат в Министерство на енергетиката, което не е някаква огромна реформа, но ще намали кроссубсидирането в сектор "Енергетика" и затова има доста голямо настояване от страна на комисията. Разбира се, приоритет на правителството е да реши дали и по какъв начин трябва да станат тези реформи, но срокът е 30 юни, така че много време за преговори няма, по-скоро трябва наистина да се изпълни двете реформи, за да получим средствата. Ако не ги получим, разходите ще бъдат направени, тъй като вече са подписани договори за саниране, за нови влакове, за нова болнична апаратура и т.н. по ПВУ, но от другата страна няма да получим приходите, които са от Европейската комисия."

Николай Денков, "Продължаваме Промяната": "Това, което добавихме в обсъждането, е, че освен избора на Висшия съдебен съвет, стои въпросът и за антикорупционната комисия. Тук от една страна става дума за над 400 милиона евро, които можем да получим по Плана за възстановяване и устойчивост, ако я сформираме по начина, по който тя е замислена, политически неконтролируема, както досега беше, а от друга страна това е един от най-бързите начини да започне да се разплитат мрежите на влияние в правосъдната система, както и връзките в политико-икономическата олигархия, които всъщност през последните години блокират всякакви възможности за разследване, осъждане и реално наказание на хора, които очевидно престъпват закона. Така че време е и тази част да бъде свършена. Ключово е да не допуснем през следващите месеци изборът на членове на антикорупционна комисия, на Висш съдебен съвет и на инспекторат на ВСС да бъде направен по начин, по който едни зависими лица да бъдат заменени с други зависими лица. Така че за нас е ключов приоритет номинационните комисии, правилата по които да се номинират и да се изслушват кандидатите и след това да се изберат в Народното събрание, да бъдат такива, че да спрат политическото влияние в тази система. Възможно е, очакваме да има и съответното желание от тези, които имат мнозинство в парламента в момента."