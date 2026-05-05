Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
"Възраждане" пред президента: България тръгва по дълговата спирала, нужни са разговори за връщане на лева

Президентът Илияна Йотова посрещна на "Дондуков" 2 и представители от парламентарната група на "Възраждане". В началото на политическите консултации, тя отбеляза, че след изборите сме в нова политическа ситуация, в която "Прогресивна България" спечели абсолютно мнозинство.

"В демократичните общества не по-малко важна е и ролята на опозицията, каквато вие заявихте, че ще бъдете. Ние слушахме внимателно вашите послания по време на цялата предизборна кампания, както и декларацията, която направихте в Народно събрание, запомнихме вашите послания. Хората се нуждаят и много бързо свършена работа поне в две направления. Вие говорихте достатъчно и за бюджета, който трябва да бъде направен за половин година, за да прекратим тази практика на бюджети, които са от миналата година, и то в лева, както и по отношение на промените в съдебната система", подчерта държавният глава.

Ангел Славчев, "Възраждане": Четири теми бяхме подготвили, които искахме да обсъдим с вас. Но аз лично съм потресен от това, което чух днес от представителя на "Прогресивна България" Гълъб Донев, който буквално каза, че още не са встъпили, но те ще теглят нов дълг, което автоматично означава, че това, което ние от "Възраждане" предупреждавахме и през цялата кампания - България тръгва по дълговата спирала, по която вървеше и Гърция. Буквално тръгваме по техния сценарий - към фалит на държавата. Това, което смятаме да се направи е да се проведат разговори за връщане на българския лев, защото само така ние можем да излезем от тази ситуация, в която сме поставени в момента."

Славчев посочи още, чие с влизането ни в еврозоната и последвалата инфлация в момента е нечувана за последните години и затова настояват за възстановяване на българския лев. Той припомни, че 604 хиляди българи са се подписали за това да има референдум за отлагане на влизането на България в еврозоната, който те са инициирали.

"Управляващите тогава от ГЕРБ, от ПП-ДБ, от ДПС, от БСП и други малки партии всъщност отхвърлиха, въпреки че бяхме изпълнили абсолютно всички изисквания на закона. След това Румен Радев инициира също предложение за провеждане на референдум точно преди една година", припомни Славчев.

Той добави още, че са принципни и последователни политици и защитават своите каузи. Отправи покана към президента Йотова да инициира референдум за връщането на българския лев, за да покаже и тя своята последователност във времето.

