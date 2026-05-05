Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха президентът Илияна Йотова и политическите сили? (ОБЗОР)

Бюджет, цени, антикорупционни мерки, международни отношения и съдебна реформа бяха сред основните теми при консултациите между парламентарните сили и държавния глава Илияна Йотова. Днес тя проведе разговори с всичките шест парламентарни партии преди да връчи първия мандат.

Под рева на ниско прелитащите изтребители, трениращи за 6 май, започнаха консултациите при държавния глава.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Това е в наша чест."

Първи на "Дондуков" 2 дойдоха от "Прогресивна България", но без лидера Румен Радев и направиха заявка за правителство до края на седмицата. Като приоритет поставиха бюджета, овладяването на растящия дефицит, но и нов дълг за социални разходи.

Илияна Йотова, президент на Република България: "След този изборен резултат държавата ни е в една нова политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, за стабилно правителство и за сигурност. Защо е нова политическата ситуация, защото от вас ще зависи всичко оттук нататък. Ние работим с удължен бюджет. Трудно е за икономиката на страната трудно е и за всеки български гражданин. Служебното правителство се справи донякъде, но според моята оценка недостатъчно за да зашити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как ще бъдат регулирани отношенията на страната във външната политика?"

Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България": "Ще бъде експедитивни. Това което бихме могли да обещаем разбира се е да сложим край на политическата криза.Планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това масово обедняване. Във външнополитически план искам да успокоя онези критици които очакват радикален и краен завой нищо подобно 9 години има много ясни позиции и президента Радев, до които се доближават почти всички вече европейски лидери."

Гълъб Донев, ПГ на "Прогресивна България": "Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Ще бъде насочена и основната работа в НС и МС за това какво може да бъде предоговорено и спасено от тези европейски средства насочени за възстановяване на икономиката след ковидните години. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат поети от НС това ще е съответно нов лимит на дълга. За да може държавата да осигури разходите за пенсии, заплати."

Антон Кутев, ПГ на "Прогресивна България": "До края на седмицата ще има правителство. В близките дни дни ще направим графиците така, че с голяма вероятност можем да кажем, че в петък ще имаме ново правителство."

Втори на "Дондуков" 2 дойдоха от ГЕРБ-СДС отново основен акцент в консултациите бяха парите на държавата. Заявиха, че ще са конструктивна опозиция, няма да подкрепят правителството, но ще гласуват за отделни политики.

Томислав Дончев, ПГ на ГЕРБ -СДС: "Изборът пред новите управляващи е сведен до три опции – или поддържаме дефицита около 3 процента, неефективните разходи ограничаване, увеличаване на данъците, не е добре нито едно от тези. Аз бих ограничил разходите за държавния апарат. Премахване на автоматизмите. Така може да се свое дефицита без да се свиват социалните плащания. Умно трябва да се подходи, ако гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това е като да гасим пожар в бензин."

Със заявката за опозиция и работа за хората влязоха в президентството от Движението за права и свободи.

Айтен Сабри, заместник-председател на ПГ на ДПС: "Ние ще бъдем конструктивна опозиция. ДПС ще държи да има нормален диалог между партиите и институциите. Ще работим за правата на всеки един български граждани. Относно бюджета, ще подкрепим всяка мярка, която е за бизнеса, за общините."

Четвърти в президентството дойдоха от "Демократична България", след като коалицията разцепи на две парламентарната си група. Представителите на ДБ отново заявиха, че трусовете в коалицията са грешка и заявиха, че ще следят стриктно новото правителство дали ще бори моделът "Пеевски – Борисов".

Божидар Божанов, ПГ на "Демократична България": "Като опозиция смятаме да бъдем конструктивна опозиция, но няма да си мълчим, ако управляващите се отклонят от мандата, получен от българските граждани за демонтаж на модела." Ивайло Мирчев, ПГ на "Демократична България": "С учудване видяхме, че ПБ искат нов таван на дълга ни, сега подобна заявка не звучи добре за страната. "Имаме рекорден дълг, това ще е лош знак за инвеститори и кредитни агенции. Нашите предложения към бюджета ще бъдат десни, за да не се влезе в дългова спирала."



Атанас Атанасов, ПГ на "Демократична България": "Тази абсолютна концентрация на власт дава стабилност, но е нужен и институционален контрол."

Консултация номер 5 беше с "Продължаваме Промяната". Основна тема в разговорите с президента беше финансовата ситуация в страната, предстоящото изготвяне на държавния бюджет, и обсъжданите промени в

съдебната сфера.

Асен Василев, председател на ПГ на "Продължаваме Промяната": "Начинът на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили – трябва да приключи. Трябва да им бъде свалена охраната. Най-добрата защита е доходите да растат по-бързо и да не обедняват хората. Това може да стане като се спрат течовете." Николай Денков, ПГ на "Продължаваме Промяната": "Не е достатъчно само нов ВСС, антикорупционна комисия, важно е нд какви хора ще запълним местата и да не се поддават на политическо криминално влияние."

Последни на "Дондуков" 2 дойдоха от "Възраждане". Те поискаха от държавния глава да бъде направен референдум за връщането на лева, оттегляне на украинската помощ, сваляне на санкциите към Русия и разглеждане на въглеродните квоти. И изразиха несъгласие с "Прогресивна България".

Ангел Слaвчев, ПГ на "Възраждане": "Аз лично съм потресен от Гълъб Донев и това, че ще теглят нов дълг. Тръгваме по сценария на Гърция и фалит на държавата. Смятаме, че трябва да се проведат консултации за връщане на българския лев."

Макар Конституцията да изисква на консултации да ходят депутати от парламентарните групи, "Възраждане" изпратиха представители, които не са част от 52-рото Народно събрание.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ