КОНСУЛТАЦИИ ЗА КАБИНЕТ

"Продължаваме Промяната" при президента: Трябва да направим така, че доходите, особено на най-уязвимите групи, да растат по-бързо от инфлацията

от БНТ
Чете се за: 05:40 мин.
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Президентът Илияна Йотова посрещна на "Дондуков" 2 представители от парламентарната група на "Продължаваме Промяната".

Днес държавният глава провежда консултации с парламентарно представените групи преди връчване на първия мандат за съставяне на кабинет.

Президентът Илияна Йотова: "Изборите свършиха и оттук започва по-трудното. Всички вие и всички ние да отговорим на големите очаквания на българските граждани. Проведохме няколко консултации с ваши колеги и сега бихме искали да чуем и вас - какви са вашите намерения и идеи за най-спешните задачи, които стоят пред Народното събрание? Бюджетът не чака. Не си спомням почти време, в което България да е работила наведнъж с два удължени бюджета, беше много трудно и за вашите колеги от служебния кабинет, споделих и при останалите консултации, че при тези трудни условия те оставиха сравнително добро наследство. И оттук нататък започва вашата работа - как си представяте този половингодишен бюджет?"

Асен Василев, ПП: "Изборите наистина свършиха и българските граждани дадоха ясен знак след протестите декември месец какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се той да е правилно разчетен, в това число и от "Прогресивна България", на която беше даден този мандат. Първият ясен мандат, който беше даден, е, че начинът на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили - трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана, за да не са по-равни от всички други народни представители. Ние сме внесли законопроект, в който подобно на свалянето на имунитета, ако някой иска да има охрана, да може въпросната комисия да дойде в парламента и да обясни защо тези хора трябва да имат охрани и парламентът да прецени. Второто важно нещо, което сме внесли в деловодството на НС, е мораториум текущият ВСС да не прави назначения за шефове на съдилища. След изборите изведнъж ВСС се разработи. И в момента са отворени 26 процедури за шефове на съдилища, които искат да бъдат приключени преди този ВСС да бъде сменен. Това според нас е неправомерно."

Относно бюджета, Василев коментира:

"Другата голяма задача е управлението на публичните финанси и бюджета. През 2023 г. бяхме в подобна ситуация. Бях тогава финансов министър. Заварих проектобюджет от служебния кабинет, който беше направен без никакви реформи в него, който беше на 6,4 процента. Ако си спомняте, в рамките на около 30 дни успяхме да внесем доста реформи, свързани със събираемостта. Да внесем финалната част на един антикризисен пакет, доста голяма капиталова програма, която се изпълни почти през 2023 г. Финиширахме публичните финанси с 2% дефицит. Войната в Иран почва да ескалира, това ще окаже натиск върху инфлацията. Най-добрата защита е да направим така, че доходите, особено на най-уязвимите групи, да растат по-бързо от инфлацията. Това е постижимо, ако се спрат течовете, което направихме и през 2023 г."

Василев призова да се направи сериозен преглед на заплащането в администрацията.

Николай Денков, ПП: "Другото очакване, което беше създадено и до голяма степен допринесе за избора на "Прогресивна България" с такова голямо мнозинство, е свързано с очакването за справедливост. Не е достатъчно само да изберем нов Висш съдебен съвет. Не е достатъчно само да имаме Антикорупционна комисия. Важно е по какъв начин ще запълним с хора, които от една страна имат експертизата, имат професионален опит, а от друга страна имат морала, интегритета, за да успеят да си свършат работата и да не се поддават на политическо, криминално, икономическо влияние и всякакви други, които имаме. Така че другата тема, която е изключително важна, буквално през следващите седмици, е как ще се подходи към подготовката на процедурите за избор на нови членове на Висшия съдебен съвет, инспектората на Висшия съдебен съвет и, надявам се, избор на нова Антикорупционна комисия. Освен че Антикорупционната комисия е част от условията за получаване на част от оставащите средства от Плана за възстановяване и устойчивост, тя ни е жизненонеобходима като работещ орган, за да може най-накрая престъпниците, бандитите да ги е страх от нещо в тази държава, защото в момента изглежда, че не ги е страх от нищо."

#консултациите при президента #мандат за съставяне на кабинет #Продължаваме промяната

