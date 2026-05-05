"Демократична България" при президента: Като опозиция ще следим моделът "Пеевски - Борисов" да бъде демонтиран

Президентът Илияна Йотова посрещна на "Дондуков" 2 представители от парламентарната група на "Демократична България".

Днес държавният глава провежда консултации с парламентарно представените групи преди връчване на първия мандат за съставяне на кабинет.

президентът Илияна Йотова: "За първи път от повече от 20 г. България ще има абсолютно мнозинство в парламента. Това носи както своите предимства, така и своите трудности. При промененото политическо представителство, след като се раздели коалицията на две парламентарни групи - как виждате да отговорим най-добре на очакванията на хората? Проследихме посланията ви към българските граждани и се надяваме оттук нататък, заедно с мнозинството, с останалите партии от опозицията, да се намерят онези пресечни точки, които ние, българските граждани очакваме. Последователно в годините вие говорите за борба с корупцията, елиминиране на олигархичния модел в страната, но наред с това и вече станалата нарицателна борба с организираната престъпност и необходимостта от съдебна реформа в България. Последователни защитници сте на нашите европейски отношения и от гледна точка на неоползотворените възможности, които Европа ни предлага, за да развиваме още по-добре своята икономика. Бихме искали да научим какво ще бъде вашето отношение към бюджета на страната."

Като опозиция ще следим за това моделът "Пеевски - Борисов" да бъде демонтиран, подчерта Божидар Божанов.

Божидар Божанов, "Демократична България": "Българските граждани се произнесоха на изборите и ни отредиха ролята на опозиция. По отношение на това, което казахте за отделянето на парламентарните групи - нашето мнение беше ясно изразено - че за нас това е по-неефективният подход, че той е грешка. Но така или иначе заявките, които сме давали в предизборната кампания са общи и ще продължаваме да ги отстояваме. Като опозиция смятаме да бъдем конструктивна опозиция , която подкрепя правилните политики, но няма да си мълчим, когато и ако властта се отклони от мандата, получен от българските граждани. А той преимуществено е такъв за демонтаж на модела. С притеснение отбелязваме, че през последните дни след изборите темата за модела Пеевски - Борисов някак изчезна, тази реторика някак изчезна от думите на бъдещите управляващи и беше заменена с общи формулировки. Ние като опозиция ще следим за това моделът да бъде демонтиран, за да не се случи поредно прегрупиране, което българските граждани са виждали многократно в новата ни история. Моделът със сигурност ще се опита да го направи. Един от приоритетите е смяна на ВСС и то максимално бързо."

Ивайло Мирчев подчерта, че не трябва да има увеличение на данъците.

Ивайло Мирчев, "Демократична България": "Ние много внимателно днес наблюдавахме останалите колеги, които бяха при вас, и с учудване видяхме, че от „Прогресивна България“, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с предварително заявката им в предизборната кампания, където те представяха една доста дясно изглеждаща програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре и не звучи добре за страната. България и в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак – много лош знак за инвеститорите, много лош знак включително и за кредитните агенции. На второ място видяхме пък ГЕРБ, които казаха, че не трябва да се повишава дългът, а всъщност бяха тези, които, ако си спомняте, госпожо президент, през 2025 г. вдигнаха дълга до рекордни нива за последните над 30 години. И си мисля, че е време - първо за успокояване и второ - всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната. В това отношение ние ще бъдем много последователни и всичко, което сме заявили в предизборната си кампания, считаме, че трябва да се случи. Трябва да се случи - на първо място никакво пипане на данъците. Данъчната система работи в приличен вид – никакво увеличаване на данъците. Всички автоматични механизми трябва да се преразгледат за заплати в бюджета, може би с изключение на тези на Министерството на отбраната, но всички останали са изключително вредни за това какъв да бъде бюджетният дефицит. Бюджетният дефицит трябва със сигурност да бъде до 3%, тъй като това, което видяхме от предните управляващи, е, че те го надвишиха."

Атанас Атанасов посочи, че еднопартийната власт има нужда от контрол.