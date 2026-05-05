ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване

Президентът Илияна Йотова посрещна на "Дондуков" 2 представители от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

pрезидентът Илияна Йотова: "Благодаря за това, че проявявате голямо разбиране в този напрегнат момент. Благодаря ви за стъпителните ви думи при откриването на 52-рото Народно събрание, в което и аз, и моите колеги видяхме и чухме голямо желание за конструктивизъм в следващия мандат. Действително България е в една нова политическа ситуация, която не се е случвала доста отдавна, повече от 20 години. Една политическа формация, първата политическа сила - "Прогресивна България" спечели абсолютно мнозинство. Надяваме се на стабилност, на развита и просперираща България, за което от голямо значение е работата на българската опозиция в Народното събрание. Аз разчитам на вас, уважаеми колеги, в дългата ви практика, като доста години управляваща политическа сила, за това, че имате експерти, имате необходимата експертиза, за вашите добри идеи оттук нататък, за това да бъдете и в Народното събрание опозиция, която ще има не само своите идеи, която ще има и много ясен, съдържателен парламентарен контрол и разбира се, един нов начин на отношения между всички институции в страната." Томислав Дончев, ГЕРБ-СДС: "Благодаря ви за усилията да изпълним формалната процедура с максимум съдържание. Опитен политик като вас знае, че късите хоризонти в политиката са много опасни. Те обичайно водят до това цялата енергия, цялата пара да отива в свирката, а не в прагматични действия с дългосрочни хоризонти. В този смисъл най-важното за нас е колкото може по-скоро България по-скоро да има редовно, титулярно правителство. Има предпоставки за това, има парламентарна подкрепа, за да може то да се заеме с всички ключови предизвикателства, които стоят пред страната. На първо място - бюджет. И като коментираме десни политики - ние бихме се радвали да видим курс към бюджетна консолидация, т.e. свиване на дефицита и мисля, че това би могло да бъде приоритет, който да бъде споделен от почти всички партии в пленарна зала, защото тук не става въпрос за партиен интерес , а за бъдещето на страната. Ние не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване. След 5 години бюджетен волнетаризъм е дошло време за тежки решения. И макар че ролята на опозицията е обичайно да критикува и да предоставя алтернатива, ви декларима пред вас, че ние бихме дали подкрепа за някои от тези тежки решения, особено които са с реформаторски профил."

Качеството на управлението зависи не само от поведението на управляващите, то зависи и от дейността на опозицията, посочи Дончев.

"На нас гражданите са ни определили ролята на опозиция. Предвид резултата, който получихме, ние мислим да изпълняваме максимално достойно своята роля. Според съвременната политическа теория качеството на управлението зависи не само от поведението на управляващите, то зависи и от дейността на опозицията. В този смисъл, с всички наши действия, ние ще направим всичко възможно да подобрим качеството на управлението - да го подкрепяме, когато предлага правилни решения, да го критикуваме, когато решенията са неправилни, както и да представяме, там където е удачно и приложимо, алтернативни политики. Това е ролята на опозицията."

При смяна на караула винаги инвестиционният процес се забавя, обобщи Дончев

"България има предизвикателства, впрочем, свързани не само с НПВУ. Тъжно е, че в предишното Народно събрание не беше събрано достатъчно мнозинство да минат част от реформите. Ние ще окажем подкрепа за всички, защото имаме законопроекти, които са разработени и по наше време, тъй като текстове са готови. Но не трябва по никакъв начин да пада темпото на инвестиционния процес, защото не само по НПВУ - знаете добре - по оперативните програми всяка година има срокове и ако плащанията са на стойност по-ниска от целевата стойност, се губят пари. В този смисъл практиката показва, че при смяна на караула винаги инвестиционният процес се забавя. Това не бива да бъде допуснато, защото това са пари за българските граждани, за българския бизнес и за общините. Ние ще полагаме усилия да виждаме и да предлагаме законопроекти, нови идеи за всички неща, които са важни за нас. И в сферата на образованието, и в сферата на индустриалните политики, и в сферата на иновациите и научно-развойната дейност. Категорично считам, че трябва да се продължи с практиката компаниите, които инвестират в научно-развойна дейност, да получават данъчни облекчения."

Всички добри, работещи предложения, които касаят съдебната реформа, могат да разчитат на нашата подкрепа и на предложения от наша страна, подчерта Рая Назарян.

Рая Назарян, ГЕРБ-СДС: "Аз наистина се радвам, че сега има едно стабилно мнозинство, което много бързо изпълни всички конституционни практики и задължения - бързо да се избере председател, да се отговори на очакването на обществото за една стабилност, за една сигурност, за една увереност на законодателния орган. Наистина пожелавам успех на госпожа Доцева и вярвам, че тя ще се справи. Каквото зависи от мен, тя може да разчита на моята помощ като човек, който е заемал този пост, който има опит и тя го знае. По никакъв начин ние няма да позволим лоши практики отпреди, поради сериозната фрагментация в Народното събрание, да бъдат продължени и сега, когато има възможност да се покаже едно друго лице на законодателния орган. Разбира се, ние ще продължим с нашите усилия и по приемането на законите, както каза господин Дончев. По Плана за възстановяване и устойчивост, по повечето от тях ние сме участвали лично, имаме свои авторски текстове - те са наш приоритет. Всички добри, работещи предложения, които касаят съдебната реформа, могат да разчитат на нашата подкрепа и на предложения от наша страна.

Йорданка Фандъкова постави акцент върху темите - образование и култура.