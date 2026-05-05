ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЕДСТВИЕ В РОДОПИТЕ

Бедствието в Родопите: Остава опасността от нови свлачища

Чете се за: 02:42 мин.
Геотехнолози с анализ на свлачището: Приоритетно е укрепването на подпорната стена на обхода

Бедствието в Родопите: Остава опасността от нови свлачища
Опасността от нови свлачища в района на Пампорово все още не е отминала. Информацията дойде от областния управител на Смолян след заседание на кризисния щаб в разширен състав. Докато се овладее свлачищния процес, активно ще се работи да се укрепи обходния път към Стойките. Те са от центъра за геопространствени изследвания на Софийския университет. Дошли са по своя воля, защото знаят че разполагат с технологии, които могат да дадат много точен анализ на свлачището – на активното сега, но и на спящите около него.

Доц. Д-р Кирил Ангелов – Геотехнолог: „Това голямо свличане се дължи преди всичко на геоложкия строеж, това което е върху този склон се нарича изветрителна кора, която се е формирала повече от 500 милиона години. Тези дълги периоди са довели до формирането на дебела изветрителна кора, в която има и глина, която е основната причина за хлъзгането. В момента какво е станало в този участък - просто падналите водни количества са достатъчно много, така че да се отделят от тази кора значителни количества вода и тези значителни количества вода се виждат тука до самата повърхност на свличане.“

След едночасово заседание в търсене на решения, областния управител призна, че въпросите за сега са повече от отговорите. Но сред приоритетните мерки, е да се укрепи подпорната стена по обходния път през село Стойките.

Зарко Маринов - областен управител на Смолян: „Първата мярка, която предприемаме е до края на седмицата да уточним и да се възложи укрепването на подпорната стена в Стойките, заедно с укрепването на пътя Стойките-Пампорово, там където в момента има проблем. На второ място да изясним до края на седмицата собствеността, да се разговаря със собствениците на имоти по този обходен маршрути, да видим дали там можем да го направим бързо.“

Сериозно е разглеждан вариант и за изграждане на байпас над свлачището. Колкото и да е труден, този вариант е важен, за да осигури бързина при нужда на екипите на спешна помощ или противопожарна безопасност.

