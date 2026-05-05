Неочакван музикален тандем: Еманюел Макрон и Никол Пашинян изпълняват Азнавур

Неочакван музикален тандем демонстрираха френският президент Еманюел Макрон и арменският министър-председател Никол Пашинян. Заедно, Макрон на микрофона и Пашинян - на барабаните, пресъздадоха хита на Шарл Азнавур от 1965 г. „Ла Боем".

Изборът на Азнавур, разбира се, не е случаен, защото звездата е от френско-арменски произход.

Изненадващото изпълнение беше заснето от директора на френското обществено радио Франс Инфо Аниес Варамиан, която придружава френския президент по време на държавното му посещение в Армения.